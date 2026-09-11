Refletindo mais uma vez na sala de imprensa sobre aquele caótico último dia da janela de transferências, Camara ressaltou seu desejo de olhar para a frente em vez de ficar remoendo o passado. "É verdade que foi um momento agitado, mas, como vocês sabem, isso faz parte de ser um jogador de futebol profissional. Tentei ser profissional e não pensar muito nisso", disse Camara.

"Eu queria sair? Isso faz vocês pensarem que eu não estava vivendo o presente com o time. Havia a possibilidade [de eu me juntar ao Chelsea]. No último minuto, isso não aconteceu [...] se outra chance [de sair para um grande clube] não aparecer, é porque joguei a toalha ou não trabalhei duro o suficiente. O futebol anda rápido e talvez outras chances apareçam. Por enquanto, estou focado no que posso acrescentar e na temporada no Monaco."