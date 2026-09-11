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Astro do Monaco, Lamine Camara explica transferência frustrada para o Chelsea após saga frenética no último dia da janela de transferências
Decepção no último dia da janela para Camara
Falando em entrevista coletiva antes do confronto do Monaco com o Strasbourg, Camara comentou o colapso dramático de sua proposta de transferência. O Chelsea havia identificado Camara como seu principal alvo após vender Enzo Fernandez ao Manchester City por £120 milhões. Apesar de ter duas propostas iniciais rejeitadas, o Chelsea acabou chegando a um acordo com o Monaco no valor de €55 milhões por Camara. No entanto, a transferência melou nas horas finais da janela depois que o Monaco desistiu do acordo porque sua negociação separada de £40 milhões para vender Folarin Balogun ao Everton fracassou. Essa reviravolta repentina deixou Camara sem conseguir concluir sua mudança para Londres.
- AFP
Seguindo em frente após o acordo frustrado
Refletindo mais uma vez na sala de imprensa sobre aquele caótico último dia da janela de transferências, Camara ressaltou seu desejo de olhar para a frente em vez de ficar remoendo o passado. "É verdade que foi um momento agitado, mas, como vocês sabem, isso faz parte de ser um jogador de futebol profissional. Tentei ser profissional e não pensar muito nisso", disse Camara.
"Eu queria sair? Isso faz vocês pensarem que eu não estava vivendo o presente com o time. Havia a possibilidade [de eu me juntar ao Chelsea]. No último minuto, isso não aconteceu [...] se outra chance [de sair para um grande clube] não aparecer, é porque joguei a toalha ou não trabalhei duro o suficiente. O futebol anda rápido e talvez outras chances apareçam. Por enquanto, estou focado no que posso acrescentar e na temporada no Monaco."
Agente critica o processo de transferência
Camara também revelou que o companheiro de Monaco Denis Zakaria o ajudou a recuperar o foco antes do retorno à ação na liga. No entanto, o agente de Camara, Diomansy Kamara, recorreu ao Instagram para expressar sua imensa frustração.
"Temos que sair dessa lógica em que o jogador africano às vezes pode dar a sensação de que é apenas uma mercadoria: você o compra, define seu preço, negocia seu futuro e, muitas vezes, a sua vontade parece ficar em segundo plano", afirmou Kamara. "Nossos jogadores africanos merecem respeito. Respeito pelo trabalho deles. Respeito pela carreira deles. Respeito às suas ambições. Respeito às suas vozes. Uma transferência não deveria ser apenas uma questão entre dois clubes e números. Por trás de cada contrato, há um homem, uma carreira, sonhos e escolhas de vida."
- AFP
Qual é o próximo passo para Camara e o Chelsea?
Camara agora precisa se reintegrar ao elenco do Monaco e manter sua forma na Ligue 1 para atrair futuras ofertas. Enquanto isso, Xabi Alonso e o Chelsea terão de atravessar a primeira metade da temporada sem um substituto direto para Fernandez. O Chelsea provavelmente vai monitorar Camara nos próximos meses e pode apresentar outra oferta quando a janela de transferências reabrir em janeiro.
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