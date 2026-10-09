O futuro de longo prazo de Mora se tornou um tema central quando Jimenez foi questionado sobre o jovem talento mexicano dando o salto para o exterior. Em entrevista ao Claro Sports, o atacante de 35 anos deu sua avaliação: "Ele tem potencial para jogar em qualquer lugar, mas isso também pode ser um processo gradual, passo a passo."

Quando foi pressionado sobre o destino mais adequado para o desenvolvimento do meio-campista, ele acrescentou: "Onde eu gostaria de vê-lo? Talvez na Alemanha, no Borussia Dortmund. Eles têm seu próprio estilo de jogo."