ZUMA Press Wire
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Astro do México, Raul Jimenez indica a joia do Club Tijuana Gilberto Mora para uma transferência ao Borussia Dortmund
Meia promissor recebe grande elogio
O meia-atacante do Tijuana, Mora, recebeu muitos elogios do veterano atacante mexicano Jimenez. Com apenas 17 anos, o adolescente já se firmou como uma peça-chave no futebol nacional pelo Tijuana. Jimenez acredita firmemente que uma plataforma europeia de elite ofereceria o ambiente ideal para que seu jovem compatriota alcance todo o seu potencial.
- Getty Images Sport
'Ele tem potencial'
O futuro de longo prazo de Mora se tornou um tema central quando Jimenez foi questionado sobre o jovem talento mexicano dando o salto para o exterior. Em entrevista ao Claro Sports, o atacante de 35 anos deu sua avaliação: "Ele tem potencial para jogar em qualquer lugar, mas isso também pode ser um processo gradual, passo a passo."
Quando foi pressionado sobre o destino mais adequado para o desenvolvimento do meio-campista, ele acrescentou: "Onde eu gostaria de vê-lo? Talvez na Alemanha, no Borussia Dortmund. Eles têm seu próprio estilo de jogo."
Pretendentes alemães monitoram promessa em ascensão
O Dortmund teve o nome ligado a um interesse em Mora durante a Copa do Mundo de 2026, com relatos até sugerindo que um contato inicial foi feito antes de as conversas esfriarem. A equipe da Bundesliga posteriormente reforçou seu ataque ao contratar Konstantinos Karetsas e Giannis Konstantelias, além de uma transferência por empréstimo de Ethan Nwaneri.
Embora uma possível mudança para a Vestfália permaneça incerta, o jovem está apenas no início de sua trajetória profissional e tem contrato com o Tijuana até junho de 2029.
- Emilio Franco
A reabilitação precede o próximo marco na carreira
A prioridade imediata de Mora é se recuperar de uma lesão agravada no tornozelo, além de um desconforto geral no quadril e na região pubiana sofridos em compromissos pela seleção. O revés físico veio em meio a uma grande sequência de atuações, com o adolescente somando cinco gols e uma assistência em sete partidas da Liga MX. O Tijuana está ansioso para ter o meia de volta à disposição enquanto busca manter seu embalo no cenário nacional.
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