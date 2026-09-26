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Astro do Manchester City, Rayan Cherki exalta o futebol fluido da França em "gramado ruim" na vitória de estreia de Zinedine Zidane sobre a Turquia
Começo vitorioso da era Zidane
O início da passagem de Zidane como técnico da França começou com uma viagem bem-sucedida, ainda que desafiadora, à Turquia. Em uma partida definida por muito em jogo e por um ambiente físico, a França garantiu a vitória para abrir sua campanha na Liga das Nações de forma positiva. Kylian Mbappe proporcionou o momento decisivo, finalizando com precisão antes de sua noite ser infelizmente interrompida por um problema físico que deixou tanto os torcedores quanto a comissão apreensivos em relação à sua condição. Apesar da saída precoce do capitão e de alguns sinais de uma equipe ainda em transição, o principal objetivo de garantir três pontos fora de casa foi alcançado contra uma resiliente seleção turca.
Falando após o apito final, Cherki expressou sua satisfação com a forma como a equipe lidou com as circunstâncias difíceis. O jovem meio-campista fez questão de destacar que, embora a atuação não tenha sido perfeita, o caráter mostrado pelo elenco foi exemplar. "Francamente, estamos muito felizes", insistiu Cherki ao falar com os repórteres na zona mista. "Sabíamos que seria uma partida bastante complicada, conhecíamos as qualidades da Turquia. O gramado não nos ajudou, um gramado muito complicado. Mas, francamente, estamos muito felizes com o jogo que fizemos. Nos duelos, estivemos presentes, demos tudo o que podíamos hoje."
- AFP
Adaptando-se a uma superfície difícil
As condições do gramado pareceram explicar por que a França às vezes não teve a habitual precisão no terço final, mas a estrela do City seguiu impressionada com a rapidez com que o elenco assimilou as novas exigências táticas de Zidane. Mesmo com tempo limitado de preparação, a influência do campeão da Copa do Mundo já começa a ficar evidente na forma como a França tenta controlar as ações.
Cherki detalhou como a equipe conseguiu implementar um estilo de jogo fluido apesar dos desafios externos do ambiente. Ele observou que o elenco precisou se adaptar rapidamente ao esquema tático traçado pela nova comissão técnica durante o breve período de treinos juntos. "Tivemos três sessões de treino", explicou o meio-campista. "Mas sentimos diretamente os preceitos que ele está tentando nos incutir: ter a bola imediatamente, mantê-la em movimento. Hoje, a qualidade que colocamos apesar do estado do gramado... nós mesmos ficamos bastante surpresos, para ser sincero."
Uma homenagem ao técnico lendário
Para muitos dos atuais internacionais franceses, jogar sob o comando de um ícone como Zidane é uma experiência transformadora, e Cherki não foi exceção nos elogios ao novo treinador. O jogador do City, que atuou no coração do meio-campo durante a vitória, revelou que o elenco estava desesperado para garantir que a primeira partida de Zidane no comando terminasse com vitória. A reverência pelo técnico, que anteriormente levou o Madrid a um sucesso europeu sem precedentes, parece ser uma enorme força motriz dentro do vestiário no início deste novo capítulo da história do futebol francês.
Cherki deixou claro que os jogadores estão totalmente comprometidos com a figura lendária que agora está à beira do campo. "É um prazer puro", disse Cherki sobre Zidane e seus métodos. "Conhecemos o passado dele como jogador e treinador, estávamos ansiosos para começar esta nova aventura com uma vitória. É realmente muito bom conquistar isso, porque a partida realmente não foi nada fácil dadas as circunstâncias. Esta vitória é para ele. Tudo é novo para nós, assim como para ele, estamos muito felizes, damos o nosso máximo em campo, isso é o mais importante."
- Getty Images Sport
Olhando para frente apesar do golpe com Mbappe
Embora a vitória tenha oferecido muitos motivos para otimismo, a lesão de Mbappe continua sendo uma nuvem escura sobre a delegação da França. No entanto, a profundidade do elenco e a flexibilidade tática demonstrada por jogadores como Cherki sugerem que a França tem as ferramentas para se adaptar. A vitória na Turquia serve como uma base sólida sobre a qual Zidane pode construir seu projeto, provando que a equipe consegue arrancar resultados mesmo quando as condições estão longe de serem ideais. À medida que a seleção francesa continua sua caminhada na Liga das Nações, o foco provavelmente passará a ser o aperfeiçoamento dos padrões de jogo que Zidane introduziu.
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