Astro do Manchester City, Rayan Cherki exalta o futebol fluido da França em "gramado ruim" na vitória de estreia de Zinedine Zidane sobre a Turquia

O início da passagem de Zidane como técnico da França começou com uma viagem bem-sucedida, ainda que desafiadora, à Turquia. Em uma partida definida por muito em jogo e por um ambiente físico, a França garantiu a vitória para abrir sua campanha na Liga das Nações de forma positiva. Kylian Mbappe proporcionou o momento decisivo, finalizando com precisão antes de sua noite ser infelizmente interrompida por um problema físico que deixou tanto os torcedores quanto a comissão apreensivos em relação à sua condição. Apesar da saída precoce do capitão e de alguns sinais de uma equipe ainda em transição, o principal objetivo de garantir três pontos fora de casa foi alcançado contra uma resiliente seleção turca.

Falando após o apito final, Cherki expressou sua satisfação com a forma como a equipe lidou com as circunstâncias difíceis. O jovem meio-campista fez questão de destacar que, embora a atuação não tenha sido perfeita, o caráter mostrado pelo elenco foi exemplar. "Francamente, estamos muito felizes", insistiu Cherki ao falar com os repórteres na zona mista. "Sabíamos que seria uma partida bastante complicada, conhecíamos as qualidades da Turquia. O gramado não nos ajudou, um gramado muito complicado. Mas, francamente, estamos muito felizes com o jogo que fizemos. Nos duelos, estivemos presentes, demos tudo o que podíamos hoje."