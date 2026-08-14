A preparação de Enzo Maresca para o próximo duelo da Community Shield contra o Arsenal sofreu um revés inesperado, já que Savinho ficou fora da sessão mais recente. O Manchester City está se preparando para a tradicional abertura de temporada no Principality Stadium, em Cardiff, mas pode ter de fazer isso sem o jogador de 22 anos. De acordo com Sam Lee, do The Athletic, o brasileiro não treinou devido a uma doença.

Enquanto o ponta esteve ausente, outras figuras importantes marcaram presença na City Football Academy. Jack Grealish participou da atividade enquanto busca fazer sua primeira partida pelo clube em mais de um ano, após seus problemas com lesões. Ele esteve ao lado de Erling Haaland, Jeremy Doku e do reforço de janeiro Marc Guehi, todos disputando uma vaga entre os titulares para o confronto contra o Arsenal neste fim de semana.



