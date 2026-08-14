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Astro do Manchester City fica fora do treino enquanto o Tottenham se aproxima de um enorme acordo de transferência de £ 60 milhões
Astro do Manchester City fica fora de sessão importante
A preparação de Enzo Maresca para o próximo duelo da Community Shield contra o Arsenal sofreu um revés inesperado, já que Savinho ficou fora da sessão mais recente. O Manchester City está se preparando para a tradicional abertura de temporada no Principality Stadium, em Cardiff, mas pode ter de fazer isso sem o jogador de 22 anos. De acordo com Sam Lee, do The Athletic, o brasileiro não treinou devido a uma doença.
Enquanto o ponta esteve ausente, outras figuras importantes marcaram presença na City Football Academy. Jack Grealish participou da atividade enquanto busca fazer sua primeira partida pelo clube em mais de um ano, após seus problemas com lesões. Ele esteve ao lado de Erling Haaland, Jeremy Doku e do reforço de janeiro Marc Guehi, todos disputando uma vaga entre os titulares para o confronto contra o Arsenal neste fim de semana.
- AFP
Tottenham se aproxima de um acordo
O momento da ausência de Savinho é particularmente intrigante, diante do intenso interesse vindo do norte de Londres. Segundo informações, Roberto De Zerbi está prestes a fechar com seu principal alvo para o ataque, com o Tottenham se aproximando de um acordo total pela estrela avaliada em £ 60 milhões.
O Spurs tem sido notavelmente ativo no mercado de transferências enquanto busca subir de volta para a parte de cima da tabela após terminar a Premier League em 17º lugar em duas temporadas consecutivas. Depois de já reformular seu elenco com reforços importantes para o meio-campo e a defesa, o foco agora mudou de forma clara para fortalecer o terço final do campo.
A ofensiva de contratações de De Zerbi continua
A estratégia de contratações no Tottenham Hotspur Stadium tem sido agressiva neste verão. O Tottenham passou a primeira metade da janela trazendo novos nomes para a defesa ao contratar Martin Dubravka, Andy Robertson, Marcos Senesi e Jan Paul van Hecke. Depois dessa reformulação defensiva, o clube deu uma enorme demonstração de força no meio-campo, desembolsando um total de £185 milhões para garantir a dupla de meio-campistas Sandro Tonali e Mateus Fernandes.
Para viabilizar novas chegadas, como a de Savinho, o clube se prepara para várias saídas de peso. Cristian Romero está muito perto de se transferir para o Atlético de Madrid, enquanto o lateral Djed Spence está prestes a acertar sua ida para a Inter. A expectativa é que essas saídas deem ao Tottenham a margem financeira necessária para testar a disposição do City, embora a cúpula do Etihad possa relutar em vender para um rival direto sem ter um substituto em mente.
- Getty
Alvos alternativos no radar
Se um acordo por Savinho se mostrar difícil demais de ser fechado, o Tottenham identificou outras opções de elite, incluindo Cody Gakpo, do Liverpool. O internacional holandês é muito admirado em Hotspur Way, embora um acordo pelo ex-jogador do PSV pareça significativamente mais complicado. O jornalista Ben Jacobs recentemente esclareceu a situação, sugerindo que o Liverpool reluta em abrir mão do versátil atacante, a menos que consiga garantir vários substitutos primeiro.
Com o fim da janela de transferências se aproximando, o Tottenham tem uma última pendência a resolver. Independentemente de De Zerbi garantir Savinho ou mudar o foco para Gakpo, o Spurs está determinado a concluir sua reformulação ofensiva antes do fechamento da janela.
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