Astro do Liverpool, Harvey Elliott recebe alerta por estar "acima do peso" enquanto empréstimo ao Valencia vira pesadelo

O empréstimo de Elliott ao Valencia está se desfazendo rapidamente. Em busca de um recomeço após uma passagem frustrante pelo Aston Villa, o jogador de 23 anos soma apenas 88 minutos em três aparições saindo do banco em La Liga nesta temporada.

A imprensa espanhola, Marca, fez avaliações duríssimas sobre a condição física do meio-campista, alegando que ele chegou bem acima do peso ideal para jogar, o que sugere que Elliott está pagando o preço por uma pré-temporada muito conturbada e atípica de volta ao Liverpool.

O tumulto vai muito além de campo. O Valencia ocupa a 19ª posição na tabela após perder cinco de seus sete primeiros jogos, uma sequência desastrosa que resultou na demissão do técnico Carlos Corberan apenas dias depois da chegada de Elliott.



