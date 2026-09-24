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Astro do Liverpool, Harvey Elliott recebe alerta por estar "acima do peso" enquanto empréstimo ao Valencia vira pesadelo
Condição física de Elliott é detonada em meio à turbulência no Valencia
O empréstimo de Elliott ao Valencia está se desfazendo rapidamente. Em busca de um recomeço após uma passagem frustrante pelo Aston Villa, o jogador de 23 anos soma apenas 88 minutos em três aparições saindo do banco em La Liga nesta temporada.
A imprensa espanhola, Marca, fez avaliações duríssimas sobre a condição física do meio-campista, alegando que ele chegou bem acima do peso ideal para jogar, o que sugere que Elliott está pagando o preço por uma pré-temporada muito conturbada e atípica de volta ao Liverpool.
O tumulto vai muito além de campo. O Valencia ocupa a 19ª posição na tabela após perder cinco de seus sete primeiros jogos, uma sequência desastrosa que resultou na demissão do técnico Carlos Corberan apenas dias depois da chegada de Elliott.
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Meio-campista segue positivo apesar das demissões de técnicos
Ao chegar ao Mestalla, Elliott estava ansioso para deixar para trás suas dificuldades recentes. "Eu queria a oportunidade de vir para cá, jogar regularmente e vivenciar uma liga diferente", disse. "Meu objetivo é recuperar minha autoconfiança, jogar com liberdade e aproveitar meu futebol."
O meio-campista também destacou a confiança inicial depositada nele pela diretoria do clube. "Tive algumas conversas com Carlos Corberan, nas quais falamos sobre meus objetivos e o que ele esperava de mim como jogador", afirmou pouco antes da demissão repentina do treinador. "O início da temporada foi complicado, mas ainda há um longo caminho pela frente."
Apesar das críticas crescentes em relação ao seu peso, Elliott tentou transmitir calma nas redes sociais. "Até depois da pausa, valencianistas! Vamos continuar trabalhando e voltar melhores. Obrigado pelo apoio", publicou no Instagram antes da pausa para a data Fifa.
Uma carreira estagnada por cláusulas de empréstimo e mudanças de técnico
A carreira de Elliott estagnou de forma significativa nos últimos dois anos. Depois de perder espaço com Arne Slot no Liverpool, ele foi enviado ao Aston Villa, onde jogou apenas 304 minutos. O técnico do Villa, Unai Emery, o deixou deliberadamente de lado para evitar o acionamento de uma cláusula de obrigação de compra de £ 35 milhões.
Ao retornar a Merseyside, o recém-nomeado técnico do Liverpool, Andoni Iraola, imediatamente considerou Elliott fora dos planos. O meio-campista segue sob contrato em Anfield até 2028, mas, como o Valencia não tem obrigação de comprá-lo no próximo verão, seu futuro a longo prazo segue bastante incerto.
Atualmente, o Valencia cobre a grande maioria do salário de Elliott na Premier League, fazendo dele o terceiro jogador mais bem pago do elenco. Esse compromisso financeiro substancial apenas ampliou as expectativas e as críticas em torno de seu início lento na Espanha.
- AFP
Semanas decisivas sob o comando de Javier Aguirre
Elliott agora enfrenta um período crítico de três semanas para salvar seu empréstimo ao futebol espanhol. A pausa internacional está servindo como uma pré-temporada sob medida, oferecendo a ele uma breve janela para perder peso, melhorar sua condição física para os jogos e atender às exigências físicas do clube.
Ele precisa impressionar rapidamente o novo técnico do Valencia, Javier Aguirre. Com o ex-treinador do México contratado apenas até o fim da temporada, Aguirre precisará de resultados imediatos, o que deixa Elliott sem margem para erro se espera entrar no time titular.
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