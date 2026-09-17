A chegada de Iraola trouxe uma mudança na filosofia tática em Anfield, e Szoboszlai tem estado no centro dessa transição. O húngaro recebeu a tarefa de ocupar várias funções em um sistema de meio-campo fluido que exige alta intensidade e consciência posicional. Durante o recente empate por 0 a 0 com o Fulham, Szoboszlai teve muita dificuldade, vencendo apenas um de seus 10 duelos individuais, o que gerou um debate entre comentaristas e torcedores sobre qual é sua melhor posição.

"Acho que vocês veem de uma forma um pouco diferente porque jogamos com um 6, um 8 e um 10, então o 6 e o 8 não ficam um ao lado do outro, o 8 fica um pouco mais avançado e o 6 um pouco mais recuado, e o 10 fica ainda um pouco mais à frente, então não são dois lado a lado", explicou. A complexidade dessas funções exige um alto nível de inteligência futebolística, algo pelo qual o treinador elogiou o jogador de 23 anos desde sua chegada. "Na semana passada, contra o Fulham, eu era um camisa 8. Também já fui camisa 2, já fui camisa 6, camisa 8, camisa 10, camisa 7 também", acrescentou.