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Astro do Liverpool, Dominik Szoboszlai rebate críticos e abraça um papel versátil sob o comando de Andoni Iraola
Szoboszlai cala os críticos
Szoboszlai rebateu as críticas recentes sobre sua forma ao ter uma atuação decisiva na Copa da Liga Inglesa. O internacional húngaro foi o grande destaque na vitória do Liverpool por 3 a 1 sobre o Tottenham na noite de terça-feira, coroada por um golaço de longa distância que lembrou aos fiéis de Anfield sua imensa qualidade. Apesar do belo gol, o ex-jogador do RB Leipzig tem estado sob os holofotes recentemente após uma sequência de atuações que alguns observadores classificaram como apagadas, especialmente durante uma difícil partida contra o Fulham no último fim de semana.
"Teve crítica? Não sei, não vi, mas obrigado por me contar. Sabe, este gol [contra o Tottenham] foi para as pessoas que estão sempre ao meu lado, porque nós também somos humanos e podemos ter jogos ruins", disse Szoboszlai.
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Navegando pelas exigências táticas de Andoni Iraola
A chegada de Iraola trouxe uma mudança na filosofia tática em Anfield, e Szoboszlai tem estado no centro dessa transição. O húngaro recebeu a tarefa de ocupar várias funções em um sistema de meio-campo fluido que exige alta intensidade e consciência posicional. Durante o recente empate por 0 a 0 com o Fulham, Szoboszlai teve muita dificuldade, vencendo apenas um de seus 10 duelos individuais, o que gerou um debate entre comentaristas e torcedores sobre qual é sua melhor posição.
"Acho que vocês veem de uma forma um pouco diferente porque jogamos com um 6, um 8 e um 10, então o 6 e o 8 não ficam um ao lado do outro, o 8 fica um pouco mais avançado e o 6 um pouco mais recuado, e o 10 fica ainda um pouco mais à frente, então não são dois lado a lado", explicou. A complexidade dessas funções exige um alto nível de inteligência futebolística, algo pelo qual o treinador elogiou o jogador de 23 anos desde sua chegada. "Na semana passada, contra o Fulham, eu era um camisa 8. Também já fui camisa 2, já fui camisa 6, camisa 8, camisa 10, camisa 7 também", acrescentou.
O debate sobre a melhor posição
Enquanto os torcedores seguem discutindo se Szoboszlai se encaixa melhor em uma função mais ofensiva ou em uma posição de criação mais recuada, o jogador permanece indiferente aos rótulos táticos. Sua versatilidade tem sido um grande trunfo para Iraola, que precisou lidar com várias preocupações por lesão e ajustes táticos ao longo de seu início de trabalho. Para Szoboszlai, a prioridade é simplesmente estar na escalação e contribuir para o esforço coletivo, independentemente de onde esteja posicionado em campo.
"Não, eu só quero estar em campo. Talvez eu não esteja no meu melhor na posição 6 porque ganho um de 10 duelos, talvez no jogo seguinte eu vá ganhar oito de 10, então aí eu sou um bom 6? Então é sempre uma questão de equilíbrio", observou Szoboszlai.
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Pensando no Bournemouth e no que vem pela frente
A vitória do Liverpool sobre o Tottenham armou um confronto de tirar o fôlego na quarta fase contra o Chelsea, mas o foco imediato segue sendo a Premier League. Os Reds vão enfrentar o Bournemouth neste domingo, em uma partida na qual Szoboszlai provavelmente deverá manter o alto nível que apresentou na copa. O meio-campista é categórico ao afirmar que a chave para o sucesso em um clube do tamanho do Liverpool está em como um jogador reage à adversidade.
"Haverá jogos em que não estaremos jogando no nosso melhor como equipe, ou pessoalmente eu ou outra pessoa, mas acredite em mim, é sempre deixar o passado para trás e então o próximo, o próximo, a reação é o que importa", concluiu o meio-campista.
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