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Muhammad Zaki
Traduzido por

Astro do Galatasaray, Rafael Leao aposta em Lamine Yamal para conquistar a Bola de Ouro após promessa do Barcelona arrasar gigante turco na Champions League

L. Yamal
R. Leao
Barcelona
Galatasaray
Galatasaray x Barcelona
Liga dos Campeões
La Liga

Rafael Leao ficou impressionado com o talento de Lamine Yamal, daqueles que surgem uma vez por geração, após a vitória do Barcelona por 4 a 1 sobre o Galatasaray na Champions League. Apesar de atuar pela equipe derrotada, o português não escondeu a admiração pelo adolescente que comandou a reação do Barcelona no segundo tempo.

  • Yamal brilha em Istambul

    O time de Hansi Flick superou um início difícil na Turquia para conquistar uma vitória convincente por 4 a 1. Os donos da casa pressionaram intensamente o Barcelona no começo, e Leao deu a assistência para o único gol de sua equipe em um primeiro tempo disputado.

    Após o intervalo, porém, o Barcelona virou o jogo. Yamal foi o principal responsável pela reação no segundo tempo: superou a defesa do Galatasaray em lances de um contra um, deu duas assistências decisivas e garantiu a vitória.



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    Grandes elogios de Leao

    Em entrevista à TNT Sports Brasil após o apito final, Leao deixou clara sua admiração pelo adolescente espanhol. O jogador da seleção portuguesa apostou que o jovem conquistará o principal prêmio individual do futebol.

    “Espero que Lamine Yamal ganhe a Bola de Ouro e grandes títulos com o Barcelona”, disse Leao.

    Ele também elogiou o caráter do adolescente e o ambiente que favorece seu rápido desenvolvimento. “Ele está entre os melhores jogadores do mundo. É alguém por quem tenho muita admiração, tanto como jogador quanto como pessoa”, acrescentou Leao. “Ele está cercado de bons jogadores em um clube extraordinário.”


  • Dois pontas em trajetórias diferentes

    O confronto pela Champions League foi uma espécie de reencontro interessante, dado o interesse que o Barcelona já havia demonstrado em Leao. O clube catalão acompanhou de perto o atacante português ao longo de várias janelas de transferências e o via como um dos principais candidatos para reforçar seu lado esquerdo.

    No fim, a transferência para a Catalunha nunca se concretizou. Enquanto Leao segue demonstrando sua qualidade ofensiva na Turquia, Yamal se consolidou como o jogador que define a nova era do Barcelona.


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    Os comandados de Flick seguem em frente

    Com a genialidade criativa de Yamal, o Barcelona buscará manter o desempenho ofensivo avassalador na luta por mais títulos sob o comando de Flick. A capacidade do adolescente de romper linhas defensivas com naturalidade faz do Barcelona uma ameaça formidável nas competições europeias.

    Enquanto isso, Galatasaray e Leao precisam se recuperar e voltar a concentrar seus esforços. Apesar da atuação promissora no primeiro tempo, o gigante turco acabou recebendo uma dura lição de uma das maiores revelações do futebol mundial.

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