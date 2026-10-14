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Astro do Galatasaray, Rafael Leao aposta em Lamine Yamal para conquistar a Bola de Ouro após promessa do Barcelona arrasar gigante turco na Champions League
Yamal brilha em Istambul
O time de Hansi Flick superou um início difícil na Turquia para conquistar uma vitória convincente por 4 a 1. Os donos da casa pressionaram intensamente o Barcelona no começo, e Leao deu a assistência para o único gol de sua equipe em um primeiro tempo disputado.
Após o intervalo, porém, o Barcelona virou o jogo. Yamal foi o principal responsável pela reação no segundo tempo: superou a defesa do Galatasaray em lances de um contra um, deu duas assistências decisivas e garantiu a vitória.
- AFP
Grandes elogios de Leao
Em entrevista à TNT Sports Brasil após o apito final, Leao deixou clara sua admiração pelo adolescente espanhol. O jogador da seleção portuguesa apostou que o jovem conquistará o principal prêmio individual do futebol.
“Espero que Lamine Yamal ganhe a Bola de Ouro e grandes títulos com o Barcelona”, disse Leao.
Ele também elogiou o caráter do adolescente e o ambiente que favorece seu rápido desenvolvimento. “Ele está entre os melhores jogadores do mundo. É alguém por quem tenho muita admiração, tanto como jogador quanto como pessoa”, acrescentou Leao. “Ele está cercado de bons jogadores em um clube extraordinário.”
Dois pontas em trajetórias diferentes
O confronto pela Champions League foi uma espécie de reencontro interessante, dado o interesse que o Barcelona já havia demonstrado em Leao. O clube catalão acompanhou de perto o atacante português ao longo de várias janelas de transferências e o via como um dos principais candidatos para reforçar seu lado esquerdo.
No fim, a transferência para a Catalunha nunca se concretizou. Enquanto Leao segue demonstrando sua qualidade ofensiva na Turquia, Yamal se consolidou como o jogador que define a nova era do Barcelona.
- AFP
Os comandados de Flick seguem em frente
Com a genialidade criativa de Yamal, o Barcelona buscará manter o desempenho ofensivo avassalador na luta por mais títulos sob o comando de Flick. A capacidade do adolescente de romper linhas defensivas com naturalidade faz do Barcelona uma ameaça formidável nas competições europeias.
Enquanto isso, Galatasaray e Leao precisam se recuperar e voltar a concentrar seus esforços. Apesar da atuação promissora no primeiro tempo, o gigante turco acabou recebendo uma dura lição de uma das maiores revelações do futebol mundial.
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