O time de Hansi Flick superou um início difícil na Turquia para conquistar uma vitória convincente por 4 a 1. Os donos da casa pressionaram intensamente o Barcelona no começo, e Leao deu a assistência para o único gol de sua equipe em um primeiro tempo disputado.

Após o intervalo, porém, o Barcelona virou o jogo. Yamal foi o principal responsável pela reação no segundo tempo: superou a defesa do Galatasaray em lances de um contra um, deu duas assistências decisivas e garantiu a vitória.







