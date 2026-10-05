Pickford enfrenta uma ação judicial depois de ser flagrado em uma perseguição policial enquanto dirigia seu Lamborghini Urus de £ 165.000. O incidente aconteceu em Knutsford, Cheshire, em 14 de abril, poucos dias antes de o goleiro da Inglaterra estar programado para atuar em um crucial clássico de Merseyside contra o Liverpool. As autoridades locais relataram que a condução de Pickford obrigou outros usuários da via a fazer manobras evasivas para evitar um acidente grave.

PC Cecil Ricardo, um policial da Cheshire Constabulary, testemunhou o incidente quando deixava a delegacia local. De acordo com seu relato formal, o 4x4 azul de alta performance, que tem uma placa personalizada, ignorou as marcações viárias em um cruzamento movimentado. O policial foi obrigado a acionar as luzes de emergência e a sirene para perseguir o veículo depois que ele acelerou e deixou o local, o que levou a uma curta perseguição pela área residencial.

Em uma declaração escrita de testemunha, conforme relatado pelo The Sun, o policial detalhou os detalhes da perseguição: "Eu então vi um Lamborghini Urus azul trafegando pela Princess Street. Ele chegou ao cruzamento com a Toft Road, ignorou completamente as linhas de preferência e entrou na Toft Road, fazendo com que dois veículos freassem bruscamente para evitar uma colisão. O Lamborghini então acelerou pela Toft Road, em Knutsford. Acionei meu equipamento de emergência, luzes e sirenes, e tentei alcançar o veículo."