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Astro do Everton e da Inglaterra, Jordan Pickford se prepara para comparecer ao tribunal após perseguição policial a 80 km/h em Lamborghini de £ 165 mil
Perseguição em alta velocidade em Cheshire
Pickford enfrenta uma ação judicial depois de ser flagrado em uma perseguição policial enquanto dirigia seu Lamborghini Urus de £ 165.000. O incidente aconteceu em Knutsford, Cheshire, em 14 de abril, poucos dias antes de o goleiro da Inglaterra estar programado para atuar em um crucial clássico de Merseyside contra o Liverpool. As autoridades locais relataram que a condução de Pickford obrigou outros usuários da via a fazer manobras evasivas para evitar um acidente grave.
PC Cecil Ricardo, um policial da Cheshire Constabulary, testemunhou o incidente quando deixava a delegacia local. De acordo com seu relato formal, o 4x4 azul de alta performance, que tem uma placa personalizada, ignorou as marcações viárias em um cruzamento movimentado. O policial foi obrigado a acionar as luzes de emergência e a sirene para perseguir o veículo depois que ele acelerou e deixou o local, o que levou a uma curta perseguição pela área residencial.
Em uma declaração escrita de testemunha, conforme relatado pelo The Sun, o policial detalhou os detalhes da perseguição: "Eu então vi um Lamborghini Urus azul trafegando pela Princess Street. Ele chegou ao cruzamento com a Toft Road, ignorou completamente as linhas de preferência e entrou na Toft Road, fazendo com que dois veículos freassem bruscamente para evitar uma colisão. O Lamborghini então acelerou pela Toft Road, em Knutsford. Acionei meu equipamento de emergência, luzes e sirenes, e tentei alcançar o veículo."
- AFP
Acusações de excesso de velocidade e confronto com a polícia
Segundo relatos, a perseguição fez com que a viatura policial atingisse velocidades de 80 km/h em uma via de 48 km/h enquanto tentava diminuir a distância para o internacional inglês. O policial observou que, apesar da alta velocidade, a Lamborghini ainda estava abrindo vantagem antes de finalmente parar. O policial Ricardo afirmou: "Em determinado momento na Toft Road, o velocímetro do meu veículo indicava que eu estava a 80 km/h e a Lamborghini ainda estava se afastando. O limite de velocidade nesse trecho da Toft Road é de 48 km/h."
Ao parar o veículo, o policial identificou o motorista como a estrela do Everton. O relato continua: "Aproximei-me do lado do motorista e o condutor se identificou como Jordan Pickford. Adverti Pickford, destaquei a infração de dirigir sem o devido cuidado e atenção e emiti um auto de infração de trânsito. Ele não respondeu."
Processos judiciais e confissão de culpa
Após o encontro à beira da estrada, a Polícia de Cheshire denunciou oficialmente o internacional de 91 jogos no dia 23 de setembro. O caso foi inicialmente processado sob o Procedimento de Justiça Única, um sistema criado para permitir que magistrados lidem com infrações leves de trânsito sem uma audiência pública completa. No entanto, Pickford tomou medidas para garantir que seu caso seja ouvido pessoalmente por um magistrado, em vez de ser resolvido apenas no papel, a portas fechadas.
O goleiro apresentou uma confissão de culpa online na última sexta-feira, mas pediu especificamente para comparecer pessoalmente à audiência de sentença. Em sua petição legal formal ao tribunal, o jogador do Everton escreveu: "Gostaria de comparecer ao tribunal para apresentar minhas alegações de defesa."
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Pode enfrentar proibição de dirigir
A audiência judicial está marcada para acontecer no Tribunal de Magistrados de Chester em 7 de dezembro. Se for considerado culpado por direção imprudente, o veterano goleiro poderá receber entre três e nove pontos na carteira, ou até uma proibição total de dirigir, dependendo da avaliação do magistrado sobre as circunstâncias atenuantes. O Lamborghini Urus envolvido no incidente é um dos SUVs mais rápidos do mundo, capaz de atingir 100 km/h em apenas 3,5 segundos, com velocidade máxima de 306 km/h.
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