Astro do Chelsea, Moises Caicedo, recebe punição de oito pontos por dirigir supercarro de £ 160 mil sem carteira válida

Caicedo agora foi instruído a obter a documentação correta para o seu veículo, que é capaz de atingir 249 km/h e acelerar até 97 km/h em apenas 3,8 segundos.

Após o incidente inicial no ano passado, quando o carro foi apreendido, o Chelsea tratou o caso como uma "questão pessoal". Essa distração fora de campo acontece enquanto Caicedo, que se juntou ao Chelsea vindo do Brighton em 2023 por £ 115 milhões, um valor recorde à época, continua a enfrentar dificuldades em campo devido a uma persistente lesão na panturrilha.