AFP
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Astro do Chelsea, Moises Caicedo, recebe punição de oito pontos por dirigir supercarro de £ 160 mil sem carteira válida
Problemas legais para Caicedo
De acordo com o Daily Mail, Caicedo compareceu nesta semana ao tribunal de magistrados de Crawley, onde foi multado em £ 1.444 e recebeu uma penalidade de oito pontos. Caicedo foi parado em seu Audi RSQ8 de £ 160.000 perto do centro de treinamento de Cobham em abril de 2025. Ele foi condenado por dirigir sem uma carteira de habilitação válida e sem seguro. A penalidade deixa Caicedo perigosamente perto de uma suspensão de seis meses para dirigir, que é acionada automaticamente se um motorista acumular 12 pontos em um período de três anos.
- Getty Images Sport
Resposta do clube e detalhes do supercarro
Caicedo agora foi instruído a obter a documentação correta para o seu veículo, que é capaz de atingir 249 km/h e acelerar até 97 km/h em apenas 3,8 segundos.
Após o incidente inicial no ano passado, quando o carro foi apreendido, o Chelsea tratou o caso como uma "questão pessoal". Essa distração fora de campo acontece enquanto Caicedo, que se juntou ao Chelsea vindo do Brighton em 2023 por £ 115 milhões, um valor recorde à época, continua a enfrentar dificuldades em campo devido a uma persistente lesão na panturrilha.
Problemas físicos e de lesão em andamento
Caicedo tem enfrentado uma campanha frustrante até aqui, somando apenas 14 minutos em campo sob o comando de Xabi Alonso. Para ajudá-lo a se recuperar totalmente do persistente problema na panturrilha, Caicedo foi deixado fora da recente convocação do Equador para os compromissos internacionais contra Coreia do Sul, Japão e Panamá. Apesar de seu envolvimento limitado, o Chelsea claramente sentiu sua ausência no centro do campo, já que Caicedo segue sendo um dos primeiros nomes da escalação quando está totalmente apto e em alta pelo clube.
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O que vem a seguir para Caicedo?
Daqui para frente, Caicedo precisará garantir que seus documentos de condução estejam totalmente atualizados para evitar mais problemas legais. Em campo, Alonso recentemente deu esperança em relação à sua condição física, ao afirmar: "Não precisamos nos preocupar". O técnico sugeriu que Caicedo está perto de voltar à ação e pode atuar quando o Chelsea enfrentar o Bournemouth.
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