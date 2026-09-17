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Joao Pedro Brazil 2026Getty Images
Donny Afroni

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Astro do Chelsea, Joao Pedro se retira da seleção brasileira, e Carlo Ancelotti convoca Matheus Martinelli, do Fluminense, para a renovada Seleção Brasileira

J. Pedro
Brasil
C. Ancelotti
Martinelli
Amistosos
Chelsea
Premier League

O atacante do Chelsea, João Pedro, foi forçado a deixar a seleção brasileira antes da próxima pausa internacional devido a uma lesão. O jogador de 24 anos, que vive fase sensacional na Premier League, perderá os jogos do Brasil contra Austrália e Índia.

  • Baque por lesão para o Chelsea e o Brasil

    O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, foi obrigado a fazer sua primeira alteração na convocação após a notícia de que Pedro não estará mais disponível para a próxima Data Fifa. O atacante sofreu uma lesão que o tirou da viagem da equipe nacional à Oceania e à Ásia. É um contratempo frustrante para o jogador, que buscava se firmar como presença constante sob o comando do treinador italiano depois de ficar fora da convocação para a Copa do Mundo anterior.

    "O jogador do Fluminense Martinelli foi convocado nesta quarta-feira pelo técnico Carlo Ancelotti para os amistosos da seleção brasileira contra Austrália e Índia, nesta próxima Data Fifa. O jogador vai substituir o atacante do Chelsea Joao Pedro, que está lesionado", confirmou a CBF em seu site oficial.

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    A forma cintilante de João Pedro no Chelsea

    A lesão acontece em um momento particularmente cruel para Pedro, que foi possivelmente o jogador de ataque mais efetivo da Premier League durante o primeiro mês da temporada. Aos 24 anos, ele soma três gols e três assistências nos quatro primeiros jogos do Chelsea, um desempenho estatístico que o coloca no topo da liga em participações diretas em gols.

    Apesar de sua ausência da seleção que viajou para a Copa do Mundo no Qatar, quando reportagens indicaram que ele foi o azarado a ser cortado para acomodar Neymar, Pedro se recolocou na conversa sobre a seleção por pura consistência. Ancelotti claramente tinha visto o bastante de suas atuações em Londres para torná-lo uma peça central deste novo ataque.

  • Ancelotti foca em uma nova geração

    A convocação de Martinelli está alinhada à estratégia mais ampla de Ancelotti de integrar novos talentos ao ambiente da Seleção. Desde que assumiu o comando, o ex-técnico do Real Madrid deixou claro que pretende usar o período após a última Copa do Mundo para avaliar a próxima geração de estrelas brasileiras. A lista para os próximos jogos contra Austrália e Índia chama a atenção pelo perfil jovem, com oito estreantes e vários jogadores que atualmente se destacam na elite do futebol brasileiro.

    Ancelotti explicou sua visão para o futuro dos pentacampeões mundiais. O treinador italiano afirmou: "Esta é uma lista equilibrada, com jogadores que estiveram na Copa do Mundo. Será importante para a próxima geração. Temos jovens que têm qualidade para representar a Seleção no futuro, nos próximos anos, e também jogadores que estão atuando muito bem no Campeonato Brasileiro. Temos que priorizar os jovens que terão idade para a próxima Copa do Mundo, ou a próxima Copa América."

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    Uma transição estável com orientação experiente

    Embora o foco esteja firmemente no futuro, Ancelotti não abandonou completamente a experiência. O elenco ainda conta com nomes estabelecidos como Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Bruno Guimaraes, Vinicius Jr. e Raphinha. O treinador acredita que esses veteranos são essenciais para manter o nível e ajudar os jogadores mais jovens a se adaptarem à pressão de representar o Brasil. Ao cercar os estreantes de vencedores comprovados, Ancelotti espera criar um ambiente em que a transição entre gerações possa acontecer de forma natural, sem comprometer a competitividade da equipe nos próximos amistosos.

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