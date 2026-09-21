A decisão de Palmer de administrar sua condição física vem após um recado duro de Tuchel, que alertou o atacante de que ele precisa justificar sua convocação. O meia foi visto pela última vez pela Inglaterra em março, contra o Japão, e foi uma ausência notável na convocação inglesa para a Copa do Mundo.

"Uma coisa é ser convocado, como aconteceu com Cole, e conseguir sua vaga de volta no elenco, mas outra é render pela Inglaterra", explicou Tuchel. "Cole precisa dar um passo à frente quando vier, e precisa mostrar esse tipo de números para conquistar seu lugar, manter sua camisa e justificar a convocação."

O treinador observou que a volta de Palmer à boa forma, com quatro gols e duas assistências em sete jogos, justificou sua inclusão. "Seus números voltaram, suas assistências voltaram, seus gols decisivos voltaram", acrescentou Tuchel. "Acho que ele tem algo a provar, e o mesmo vale para Trent [Alexander-Arnold]. Ele nunca foi alguém impossível de ser convocado para nós, e esta é a chance dele de mostrar, vir para a concentração e ser a melhor versão de si mesmo."

No entanto, o técnico do Chelsea, Xabi Alonso, recentemente apoiou a abordagem cautelosa de sua estrela no ataque. "Acho que às vezes você precisa passar por um momento difícil com uma lesão ou qualquer outra coisa para aprender com isso", afirmou Alonso. "Cole passou por um período difícil com a lesão, e agora está trabalhando muito duro para se prevenir e não precisar sentir esses sintomas."