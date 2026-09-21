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Astro do Chelsea, Cole Palmer, deve ser CORTADO da seleção da Inglaterra ao lado da dupla do Manchester United, apesar do aviso de Thomas Tuchel
Palmer deve ser cortado da seleção da Inglaterra
De acordo com The Athletic, Palmer deve se retirar da mais recente convocação da Inglaterra de Tuchel para priorizar o controle de carga. O jogador de 24 anos completou os 90 minutos na derrota do Chelsea por 3 a 0 para o Brentford no G-Tech Community Stadium, na sexta-feira, mas agora vai abrir mão do compromisso internacional para preservar sua condição física.
O meia do Chelsea não é o único desfalque de peso com chance de ficar fora. A dupla do Manchester United Marcus Rashford e Kobbie Mainoo também é grande dúvida para os próximos compromissos da Liga das Nações após o empate por 1 a 1 com o Fulham no domingo.
Rashford lida com um problema persistente no quadril que exige controle cuidadoso desde a Copa do Mundo e foi substituído aos 32 minutos do segundo tempo. Enquanto isso, Mainoo, de 21 anos, que esteve na convocação para a Copa do Mundo, mas não jogou um minuto sequer, também enfrenta uma lesão após atuar por 80 minutos em Craven Cottage.
- Paul Marriott
Tuchel cobra mais apesar do apoio de Alonso
A decisão de Palmer de administrar sua condição física vem após um recado duro de Tuchel, que alertou o atacante de que ele precisa justificar sua convocação. O meia foi visto pela última vez pela Inglaterra em março, contra o Japão, e foi uma ausência notável na convocação inglesa para a Copa do Mundo.
"Uma coisa é ser convocado, como aconteceu com Cole, e conseguir sua vaga de volta no elenco, mas outra é render pela Inglaterra", explicou Tuchel. "Cole precisa dar um passo à frente quando vier, e precisa mostrar esse tipo de números para conquistar seu lugar, manter sua camisa e justificar a convocação."
O treinador observou que a volta de Palmer à boa forma, com quatro gols e duas assistências em sete jogos, justificou sua inclusão. "Seus números voltaram, suas assistências voltaram, seus gols decisivos voltaram", acrescentou Tuchel. "Acho que ele tem algo a provar, e o mesmo vale para Trent [Alexander-Arnold]. Ele nunca foi alguém impossível de ser convocado para nós, e esta é a chance dele de mostrar, vir para a concentração e ser a melhor versão de si mesmo."
No entanto, o técnico do Chelsea, Xabi Alonso, recentemente apoiou a abordagem cautelosa de sua estrela no ataque. "Acho que às vezes você precisa passar por um momento difícil com uma lesão ou qualquer outra coisa para aprender com isso", afirmou Alonso. "Cole passou por um período difícil com a lesão, e agora está trabalhando muito duro para se prevenir e não precisar sentir esses sintomas."
Gerenciando a condição física após uma temporada marcada por lesões
A relutância de Palmer em colocar seu corpo em risco decorre de uma frustrante campanha de 2025-26, que foi fortemente prejudicada por problemas na coxa e no tendão da coxa. Apesar de ter feito 34 partidas, incluindo 24 como titular na Premier League, e somado 11 gols e três assistências, ele teve dificuldade para manter o auge da condição física.
Sua forma recente sob o comando de Alonso tem sido um grande ponto positivo para o Chelsea, mas a decisão de abrir mão da convocação da Inglaterra destaca uma estratégia de longo prazo para mantê-lo em forma. Com apenas dois gols em 14 partidas pela seleção principal, Palmer terá de esperar um pouco mais para consolidar seu lugar no time titular de Tuchel.
- Every Second Media
Um calendário crucial da Liga das Nações
Sem Palmer, Rashford e Mainoo, a Inglaterra enfrenta uma sequência desgastante de quatro partidas da Liga das Nações ao longo de um período de três semanas. A equipe desfalcada de Tuchel receberá a campeã da Copa do Mundo, Espanha, em Wembley no dia 26 de setembro, antes de jogar fora de casa contra a República Tcheca, em Praga, no dia 29 de setembro, e a Croácia, no dia 3 de outubro.
A Inglaterra então encerrará a janela internacional com um duelo em casa contra a República Tcheca, em Wembley, no dia 6 de outubro. Tuchel agora precisa administrar esse calendário intenso recorrendo a opções alternativas para garantir que a Inglaterra conquiste resultados positivos.
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