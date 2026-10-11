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Astro do Bayern de Munique, Joshua Kimmich se pronuncia sobre debate a respeito de seu papel na seleção da Alemanha e defende Jurgen Klopp
Kimmich não se abala com a cobrança sobre a seleção nacional
O experiente meio-campista ficou no centro de um debate acalorado durante a última pausa para jogos de seleções. Após boas atuações de jogadores mais jovens no meio-campo, nomes de peso como Oliver Kahn, Lothar Matthaus e Michael Ballack questionaram se o jogador de 31 anos deveria continuar como titular. Apesar da repercussão, o capitão da Alemanha comentou o debate após o empate do Bayern por 2 a 2 com o Augsburg no sábado.
“Sinceramente, não acompanhei muito, mas dá para perceber que houve certa agitação”, disse Kimmich ao Bild. “Faço isso há 11 anos. Sei como esse meio funciona. A única coisa em que posso e devo me concentrar é o meu próprio desempenho. Foi o que fiz nos últimos 11 anos. Vou continuar fazendo o mesmo. No fim, os melhores jogadores sempre jogam. Tenho conseguido estar entre os melhores nos últimos dez anos. Esse é o meu objetivo, e é por isso que trabalho todos os dias. Vou garantir que entregue o desempenho necessário a cada três dias.”
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Rotações táticas e a comunicação de Klopp
O debate se intensificou quando Klopp decidiu utilizar Kimmich apenas nos primeiros jogos da janela, contra Holanda e Grécia. Sem o jogador do Bayern, a equipe conquistou uma convincente vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia, com a jovem dupla de meio-campo formada por Aleksandar Pavlovic e Tom Bischof recebendo muitos elogios. Alguns viram nessa mudança tática um sinal de que o ex-técnico do Liverpool estava pronto para deixar a velha guarda para trás,
Kimmich admitiu que teria preferido permanecer com o grupo por mais tempo, especialmente diante das necessidades do elenco. “Eu gostaria de ter ficado mais tempo, especialmente quando Jamal se lesionou. Naquele momento, pensei: ‘Bem, Jamal estava nos planos para as duas semanas. Talvez surja uma oportunidade, talvez apareça outra chance’”, explicou.
Defendendo o técnico apesar de ter perdido espaço
Questionado se sentia necessidade de mais apoio público de Klopp para silenciar os críticos, Kimmich defendeu prontamente o treinador. O capitão destacou que a comunicação entre a comissão técnica e os jogadores tem sido exemplar desde que Klopp assumiu o comando. Ele descartou qualquer sugestão de desentendimento e deixou claro que o revezamento havia sido combinado previamente, em vez de representar uma perda repentina de espaço.
“Não, de forma alguma”, disse Kimmich sobre a necessidade de uma defesa pública mais enfática. “Ele simplesmente descreveu como as coisas estavam. Deixou tudo absolutamente claro desde o início. Comunicou a decisão e também explicou os motivos. Por isso, não tive problema com a situação, e tudo ficou claro para mim.”
- AFP
Foco no Bayern e nos próximos desafios
Por enquanto, Kimmich volta suas atenções aos compromissos pelo clube, enquanto o Bayern enfrenta uma sequência apertada de jogos. O recente empate por 2 a 2 em Augsburg foi frustrante para o gigante da Bundesliga, mas deu a Kimmich a oportunidade de demonstrar que continua sendo importante para a equipe de Vincent Kompany. Ele sabe que manter o alto nível na Allianz Arena é a única maneira de garantir que siga entre as principais opções de Klopp para o próximo grande torneio. Agora, o Bayern deixa a competição nacional de lado e volta seu foco ao cenário europeu. O gigante da Bundesliga enfrentará o Viking fora de casa pela Champions League no meio da semana.
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