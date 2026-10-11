O experiente meio-campista ficou no centro de um debate acalorado durante a última pausa para jogos de seleções. Após boas atuações de jogadores mais jovens no meio-campo, nomes de peso como Oliver Kahn, Lothar Matthaus e Michael Ballack questionaram se o jogador de 31 anos deveria continuar como titular. Apesar da repercussão, o capitão da Alemanha comentou o debate após o empate do Bayern por 2 a 2 com o Augsburg no sábado.

“Sinceramente, não acompanhei muito, mas dá para perceber que houve certa agitação”, disse Kimmich ao Bild. “Faço isso há 11 anos. Sei como esse meio funciona. A única coisa em que posso e devo me concentrar é o meu próprio desempenho. Foi o que fiz nos últimos 11 anos. Vou continuar fazendo o mesmo. No fim, os melhores jogadores sempre jogam. Tenho conseguido estar entre os melhores nos últimos dez anos. Esse é o meu objetivo, e é por isso que trabalho todos os dias. Vou garantir que entregue o desempenho necessário a cada três dias.”