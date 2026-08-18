De acordo com o AS, Musiala desabou apenas quatro minutos depois de sair do banco em um amistoso entre Bayern de Munique e Heidenheim na terça-feira. O meio-campista entrou na partida aos 61 minutos, mas caiu sem a bola pouco depois, levando a equipe médica a correr para o gramado.

Musiala acabou conseguindo deixar o campo caminhando por conta própria, aparentando estar atordoado. Esse episódio alarmante aconteceu apesar de o jogador ter sido aprovado nos exames médicos antes da partida. O técnico Vincent Kompany deu minutos a Musiala porque esses testes não indicaram nenhum problema médico grave, e as temperaturas estavam consideravelmente mais amenas do que durante o episódio anterior.