Getty Images Sport
Traduzido por
Astro do Bayern de Munique, Jamal Musiala desaba em campo novamente durante amistoso contra o Heidenheim
Musiala sofre segundo desmaio em uma semana
De acordo com o AS, Musiala desabou apenas quatro minutos depois de sair do banco em um amistoso entre Bayern de Munique e Heidenheim na terça-feira. O meio-campista entrou na partida aos 61 minutos, mas caiu sem a bola pouco depois, levando a equipe médica a correr para o gramado.
Musiala acabou conseguindo deixar o campo caminhando por conta própria, aparentando estar atordoado. Esse episódio alarmante aconteceu apesar de o jogador ter sido aprovado nos exames médicos antes da partida. O técnico Vincent Kompany deu minutos a Musiala porque esses testes não indicaram nenhum problema médico grave, e as temperaturas estavam consideravelmente mais amenas do que durante o episódio anterior.
- Getty Images Sport
Susto em Leipzig é atribuído ao calor intenso
Este novo susto acontece pouco depois de Musiala desabar durante a vitória do Bayern de Munique por 3 a 1 sobre o RB Leipzig. Naquela partida, Musiala entrou em campo como substituto aos 81 minutos e marcou um gol antes de aparentar instabilidade. O companheiro de equipe Ismael Saibari reagiu rapidamente para segurar Musiala, evitando uma queda forte.
Após o incidente, o diretor esportivo do Bayern de Munique, Max Eberl, afirmou: "O mais importante é que ele está bem. Não há nada a dizer sobre qualquer outra coisa", ao tentar tranquilizar os torcedores. A publicação alemã Bild sugeriu que temperaturas de até 33 graus Celsius em Munique causaram problemas circulatórios, o que inicialmente explicou por que Musiala teve dificuldades apesar de ter ficado pouco tempo em campo.
Recentes problemas com lesões agravam preocupações em andamento
Os incidentes consecutivos são particularmente preocupantes, dado os graves problemas de lesão que Musiala enfrentou recentemente. O meio-campista sofreu uma fratura na fíbula durante a Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2025 e passou vários meses em recuperação, afastado dos gramados.
Embora Musiala tenha voltado a atuar em janeiro, depois ele lidou com um problema no tornozelo que exigiu acompanhamento cuidadoso da equipe médica. O Bayern de Munique vem monitorando de perto sua evolução, especialmente porque ele sacrificou uma parte significativa de suas férias de verão para seguir um programa individual de reabilitação. Ver Musiala precisar de atendimento médico urgente duas vezes em rápida sucessão naturalmente lançou uma sombra sobre sua reintegração ao elenco principal.
- Getty Images Sport
O que vem a seguir para Musiala e o Bayern?
A equipe médica do Bayern de Munique agora realizará exames completos para determinar a causa subjacente desses colapsos recorrentes. A expectativa é que Musiala fique afastado dos treinamentos enquanto o clube investiga a questão minuciosamente. Garantir sua saúde a longo prazo segue sendo a prioridade absoluta, e o Bayern de Munique provavelmente terá extrema cautela antes de permitir seu retorno ao futebol competitivo.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.