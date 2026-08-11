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Harry KaneGetty Images
Donny Afroni

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Astro do Bayern de Munique, Harry Kane vai receber sua segunda Chuteira de Ouro Europeia após uma temporada recordista

H. Kane
Bayern de Munique
Bundesliga

Harry Kane está prestes a consolidar seu status como o finalizador mais letal da Europa quando receber oficialmente a Chuteira de Ouro Europeia pela segunda vez em sua ilustre carreira. O capitão da Inglaterra teve uma campanha doméstica espetacular na Alemanha, liderando a artilharia entre as principais ligas do continente para garantir mais uma vez o prestigioso prêmio.

  • Atacante do Bayern supera Haaland e Mbappe para conquistar o principal prêmio

    Kane mais uma vez provou ser o principal artilheiro do futebol mundial, com o atacante do Bayern prestes a receber o prêmio Chuteira de Ouro Europeia em 19 de agosto. A cerimônia, que reconhece o jogador com mais gols em ligas nacionais no continente, acontece após a campanha de 2025-26, na qual o internacional inglês balançou as redes com frequência implacável.

    As estatísticas por trás do triunfo de Kane são impressionantes, já que ele encerrou a temporada da Bundesliga com 36 gols. Esse total se traduziu em 72 pontos na classificação da Chuteira de Ouro, permitindo que ele terminasse com folga à frente de Erling Haaland, do Manchester City, e Kylian Mbappe, do Real Madrid, que venceu esse prêmio na temporada 2024-25. Esta vitória marca a segunda vez que o ex-jogador do Tottenham conquista o troféu, após seu primeiro sucesso na temporada 2023-24. Kane estabeleceu um recorde com 61 gols pelo Bayern em todas as competições de clubes na temporada 2025–26.

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  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    Liderança da Bundesliga elogia a consistência extraordinária de Kane

    O impacto que Kane teve no futebol alemão desde sua chegada foi nada menos que transformador. Marc Lenz, diretor-geral da Bundesliga, elogiou bastante a influência do atacante tanto no cenário nacional quanto no internacional.

    "Harry Kane vem moldando a Bundesliga e o futebol internacional há anos com atuações em um nível extraordinário. Com 36 gols na Bundesliga na última temporada, ele demonstrou mais uma vez sua qualidade excepcional e seu faro de gol. Conquistar a Chuteira de Ouro pela segunda vez é um feito extraordinário e ressalta sua consistência em nível de classe mundial", disse Lenz ao site da Bundesliga.

  • Alemanha segue sendo a casa dos artilheiros de elite da Europa

    Enquanto Kane ficou com a primeira colocação, outros dois representantes da Bundesliga apareceram entre os principais artilheiros da Europa. Deniz Undav, do VfB Stuttgart, terminou em uma impressionante nona posição, enquanto o atacante do Borussia Dortmund Serhou Guirassy ocupou o 13º lugar na classificação final.

    A mais recente conquista de Kane garante que a Bundesliga continue sendo o principal destino para os atacantes mais eficazes da Europa. A história da Chuteira de Ouro está profundamente entrelaçada com o futebol alemão, e Kane agora segue os passos de alguns dos maiores nomes que já jogaram o esporte. Figuras lendárias como Gerd Muller e Robert Lewandowski já haviam vencido a Chuteira de Ouro enquanto atuavam na principal divisão da Alemanha, estabelecendo um alto padrão que Kane agora alcançou.

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  • Harry KaneGetty Images

    Dando sequência à parceria de sucesso com o Bayern

    Enquanto Kane se prepara para receber sua segunda Chuteira de Ouro, o foco já começa a se voltar para o que ele pode conquistar nos próximos anos. A relação entre o jogador e o Bayern parece mais forte do que nunca, com relatos sugerindo que ambas as partes estão ansiosas para dar continuidade à parceria de sucesso. Kane receberá a oferta de um novo contrato de três anos, que vai até um mês antes de ele completar 36 anos.

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