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FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

Astro do Barcelona, Rodri faz pedido público de desculpas ao Valencia após provocação chamando o time de "fraco" ser flagrada por câmera durante goleada por 5 a 0

Rodri
Barcelona
Valencia
J. Gaya
Valencia x Barcelona
La Liga
Barcelona x Feyenoord
Liga dos Campeões

O meio-campista do Barcelona Rodri fez um pedido público de desculpas depois que câmeras de televisão o flagraram fazendo comentários depreciativos sobre o Valencia durante um recente confronto de La Liga. O internacional espanhol foi visto criticando o desempenho da equipe adversária do banco de reservas, enquanto o time de Hansi Flick caminhava para uma vitória dominante.

  • Câmeras de leitura labial flagram Rodri

    A polêmica começou durante a enfática goleada por 5 a 0 do Barcelona sobre o Valencia no Mestalla no fim de semana passado, resultado que agravou ainda mais a situação de um Los Che atualmente afundado na lanterna da tabela de La Liga. Embora a ação em campo tenha sido de mão única, o verdadeiro drama aconteceu no banco dos visitantes. A emissora Movistar utilizou imagens em alta definição para captar uma conversa privada entre Rodri, Pau Cubarsi e Raphinha.

    De acordo com relatos, Rodri foi visto dizendo aos companheiros de equipe: “Eles são muito fracos (Valencia). Não passaram da linha do meio-campo.” As imagens foram posteriormente exibidas com uma narração detalhando a conversa, provocando reação imediata dos torcedores do Valencia, que consideraram os comentários desrespeitosos diante da situação atual do clube.


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  • Valencia CF v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Um pedido de desculpas direto a Jose Gaya

    Reconhecendo o dano potencial causado por suas palavras, Rodri tomou medidas imediatas para corrigir a situação nos bastidores antes que a história ganhasse proporções maiores. O ex-jogador do Manchester City entrou em contato pessoalmente com o capitão do Valencia, Jose Gaya, para explicar seu lado da história e apresentar seu pesar.

    O meio-campista então optou por abordar a situação publicamente após a impressionante vitória do Barcelona por 5 a 1 sobre o Feyenoord, na Liga dos Campeões, na noite de quarta-feira. Falando com os repórteres na zona mista, ele estava ansioso para esclarecer a situação e deixar o incidente para trás.


  • Esclarecendo o contexto dos comentários

    Durante a entrevista pós-jogo, Rodri foi claro sobre suas intenções e sobre a natureza das imagens vazadas. "Antes de mais nada, gostaria de pedir desculpas a qualquer pessoa que possa ter se sentido ofendida", começou Rodri. "Tive uma ligação com meu amigo Jose Gaya e pedi desculpas a ele e a todo o elenco.

    "Quero deixar claro que foi uma expressão de surpresa; qualquer pessoa que assistir ao vídeo pode ver que em nenhum momento tive a intenção de zombar ou tirar qualquer equipe de contexto. Muito pelo contrário."

    Ele seguiu expressando seu respeito pelo Valencia como clube, afirmando: "Espero que o Valencia volte ao lugar que lhe pertence como um dos melhores clubes desta liga. Foi uma conversa privada. Todos nós deveríamos aprender que às vezes as coisas são tiradas de contexto, mas em nenhum momento tive a intenção de ser desrespeitoso."


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  • imago-sport-1082706000.jpgJoan Gosa

    Foco volta para a sequência de vitórias do Barcelona

    Em campo, as distrações pouco fizeram para desacelerar o embalo do Barcelona, que atropelou o Feyenoord para iniciar sua campanha europeia em grande estilo. Rodri teve papel fundamental no meio-campo, enquanto os gols de Karim Adeyemi, Lamine Yamal, um doblete de Raphinha e um gol na estreia de Gabriel Jesus garantiram uma vitória contundente por 5 a 1.

    Com o incidente em Valência agora, espera-se, superado, Rodri e seus companheiros de Barcelona voltarão o foco para os compromissos nacionais. O gigante catalão está programado para enfrentar o Levante no domingo, enquanto busca manter seu início perfeito de temporada e seguir na liderança da tabela da liga.

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