Durante a entrevista pós-jogo, Rodri foi claro sobre suas intenções e sobre a natureza das imagens vazadas. "Antes de mais nada, gostaria de pedir desculpas a qualquer pessoa que possa ter se sentido ofendida", começou Rodri. "Tive uma ligação com meu amigo Jose Gaya e pedi desculpas a ele e a todo o elenco.

"Quero deixar claro que foi uma expressão de surpresa; qualquer pessoa que assistir ao vídeo pode ver que em nenhum momento tive a intenção de zombar ou tirar qualquer equipe de contexto. Muito pelo contrário."

Ele seguiu expressando seu respeito pelo Valencia como clube, afirmando: "Espero que o Valencia volte ao lugar que lhe pertence como um dos melhores clubes desta liga. Foi uma conversa privada. Todos nós deveríamos aprender que às vezes as coisas são tiradas de contexto, mas em nenhum momento tive a intenção de ser desrespeitoso."



