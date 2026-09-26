Rodri falou com a imprensa na sexta-feira e apoiou com firmeza os dirigentes do City. Ele revelou que os executivos do clube sempre foram completamente transparentes com o elenco em relação às acusações em andamento.

"Eles sempre nos disseram da confiança que tinham na própria inocência, e quando você olha nos olhos de alguém e essa pessoa te diz isso", explicou Rodri, como citado pela ESPN. "Sempre ficamos calmos, nunca vimos o time ficar nervoso com esse tipo de coisa."

O meio-campista também relembrou uma situação semelhante em 2020, quando a Uefa inicialmente baniu o City das competições europeias antes de um recurso reverter o veredito.

"Eu acredito na inocência do clube", acrescentou. "Conheço bem o clube. Na época, nos disseram para ficarmos calmos e que tudo tinha sido feito corretamente."