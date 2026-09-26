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Astro do Barcelona, Rodri defende o Manchester City sobre as 115 acusações financeiras da Premier League
Apoiando seus ex-empregadores
Rodri declarou apoio ao seu antigo clube em meio à batalha judicial em curso com a Premier League. Relatórios recentes sugerem que os campeões ingleses devem ser considerados culpados na grande maioria de suas 115 acusações financeiras.
Apesar dessas alegações, o jogador da seleção espanhola mantém total confiança na diretoria do Etihad Stadium. O City não negou oficialmente os relatos mais recentes, enquanto a Premier League se recusou a comentar o processo confidencial. Rodri passou sete anos de grande sucesso em Manchester antes de se transferir para o Barcelona neste verão. As acusações se referem a um período anterior à chegada do vencedor da Bola de Ouro de 2024 à Inglaterra, em 2019.
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Olhando nos olhos deles
Rodri falou com a imprensa na sexta-feira e apoiou com firmeza os dirigentes do City. Ele revelou que os executivos do clube sempre foram completamente transparentes com o elenco em relação às acusações em andamento.
"Eles sempre nos disseram da confiança que tinham na própria inocência, e quando você olha nos olhos de alguém e essa pessoa te diz isso", explicou Rodri, como citado pela ESPN. "Sempre ficamos calmos, nunca vimos o time ficar nervoso com esse tipo de coisa."
O meio-campista também relembrou uma situação semelhante em 2020, quando a Uefa inicialmente baniu o City das competições europeias antes de um recurso reverter o veredito.
"Eu acredito na inocência do clube", acrescentou. "Conheço bem o clube. Na época, nos disseram para ficarmos calmos e que tudo tinha sido feito corretamente."
Defendendo o sucesso do Manchester City
As reportagens recentes lançaram uma sombra sobre a era sem precedentes de domínio do Manchester City. No entanto, Rodri insiste que qualquer controvérsia fora de campo não pode apagar o enorme esforço feito por Pep Guardiola e seus jogadores.
"Quando você vive o dia a dia naquele clube, com todas as pessoas que trabalharam duro todos esses anos para ter o sucesso que tivemos, com Pep [Guardiola], os donos, todos que trabalharam nisso. Eles não podem tirar isso de nós", afirmou Rodri.
"Isso é algo que não se paga com dinheiro, é esforço, parceria, estar ombro a ombro. Tivemos muito sucesso, aqui em Wembley, e posso dizer a você que tudo foi merecido."
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Mudando o foco para o duelo em Wembley
Por enquanto, a Premier League seguirá com seu processo jurídico confidencial sobre o caso financeiro do City. Um desfecho final acabará revelando quais consequências, se houver, o clube enfrentará. Enquanto isso, Rodri precisa deixar de lado sua lealdade ao clube e se concentrar no compromisso internacional. O meio-campista está prestes a ser o capitão da Espanha quando a seleção enfrentar a Inglaterra em Wembley, pela Liga das Nações da Uefa, no sábado.
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