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RodriGetty
Yosua Arya
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Astro do Barcelona, Rodri defende o Manchester City sobre as 115 acusações financeiras da Premier League

Rodri
Manchester City
Premier League
Barcelona
La Liga

O ex-meio-campista do Manchester City Rodri defendeu com veemência seu antigo clube em meio a relatos de que ele pode enfrentar um veredito de culpa em relação às suas 115 acusações financeiras da Premier League. O astro do Barcelona insistiu que confia completamente na cúpula do Etihad, depois de ter sido assegurado de sua inocência durante seu período na Inglaterra.

  • Apoiando seus ex-empregadores

    Rodri declarou apoio ao seu antigo clube em meio à batalha judicial em curso com a Premier League. Relatórios recentes sugerem que os campeões ingleses devem ser considerados culpados na grande maioria de suas 115 acusações financeiras.

    Apesar dessas alegações, o jogador da seleção espanhola mantém total confiança na diretoria do Etihad Stadium. O City não negou oficialmente os relatos mais recentes, enquanto a Premier League se recusou a comentar o processo confidencial. Rodri passou sete anos de grande sucesso em Manchester antes de se transferir para o Barcelona neste verão. As acusações se referem a um período anterior à chegada do vencedor da Bola de Ouro de 2024 à Inglaterra, em 2019.

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  • RodriGetty Images

    Olhando nos olhos deles

    Rodri falou com a imprensa na sexta-feira e apoiou com firmeza os dirigentes do City. Ele revelou que os executivos do clube sempre foram completamente transparentes com o elenco em relação às acusações em andamento.

    "Eles sempre nos disseram da confiança que tinham na própria inocência, e quando você olha nos olhos de alguém e essa pessoa te diz isso", explicou Rodri, como citado pela ESPN. "Sempre ficamos calmos, nunca vimos o time ficar nervoso com esse tipo de coisa."

    O meio-campista também relembrou uma situação semelhante em 2020, quando a Uefa inicialmente baniu o City das competições europeias antes de um recurso reverter o veredito.

    "Eu acredito na inocência do clube", acrescentou. "Conheço bem o clube. Na época, nos disseram para ficarmos calmos e que tudo tinha sido feito corretamente."

  • Defendendo o sucesso do Manchester City

    As reportagens recentes lançaram uma sombra sobre a era sem precedentes de domínio do Manchester City. No entanto, Rodri insiste que qualquer controvérsia fora de campo não pode apagar o enorme esforço feito por Pep Guardiola e seus jogadores.

    "Quando você vive o dia a dia naquele clube, com todas as pessoas que trabalharam duro todos esses anos para ter o sucesso que tivemos, com Pep [Guardiola], os donos, todos que trabalharam nisso. Eles não podem tirar isso de nós", afirmou Rodri.

    "Isso é algo que não se paga com dinheiro, é esforço, parceria, estar ombro a ombro. Tivemos muito sucesso, aqui em Wembley, e posso dizer a você que tudo foi merecido."

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    Mudando o foco para o duelo em Wembley

    Por enquanto, a Premier League seguirá com seu processo jurídico confidencial sobre o caso financeiro do City. Um desfecho final acabará revelando quais consequências, se houver, o clube enfrentará. Enquanto isso, Rodri precisa deixar de lado sua lealdade ao clube e se concentrar no compromisso internacional. O meio-campista está prestes a ser o capitão da Espanha quando a seleção enfrentar a Inglaterra em Wembley, pela Liga das Nações da Uefa, no sábado.

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