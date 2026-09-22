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Yosua Arya
Traduzido por

Astro do Barcelona, Lamine Yamal rebate rumores "falsos" enquanto adolescente fala sobre como lida com a vida sob os holofotes

L. Yamal
Barcelona
Espanha
La Liga

O ponta do Barcelona, Lamine Yamal, revelou exatamente como lida com a circulação constante de falsos rumores sobre sua vida pessoal e profissional. O internacional espanhol admite que costumava ter dificuldades com a atenção negativa, mas agora aprendeu simplesmente a ignorar o barulho externo.

  • Lidando com os holofotes globais

    Yamal desfruta de um início arrasador na atual temporada, com sete gols em apenas sete partidas de La Liga nesta temporada. Com atuações de tão alto nível, vem uma intensa atenção global. O internacional espanhol está constantemente nas manchetes, o que o obriga a lidar com uma onda implacável de escrutínio da mídia, rumores diários e controvérsias desnecessárias.

    No entanto, a joia do Barcelona está lidando bem com tudo isso. Com o tempo, Yamal admitiu que desenvolveu uma postura madura diante dos holofotes intensos, aprendendo a ignorar o ruído externo e a se concentrar inteiramente no seu futebol.

    • Publicidade
  • Lamine Yamal getty

    Ignorando rumores fabricados pela imprensa

    Em entrevista ao L'Equipe, o adolescente falou sobre a evolução de sua relação com a imprensa. Ele admitiu que o fluxo constante de informações falsas costumava frustrá-lo muito nos primeiros estágios de sua carreira.

    "Quando eu era mais novo, eu não entendia", explicou Yamal. "Eu não entendia porque a maior parte das controvérsias ou rumores que circulam sobre mim é falsa. Sempre foi assim comigo! Eu costumava dizer para mim mesmo: 'Mas eu não fiz isso, por que estão dizendo isso?'".

  • Dando tranquilidade à mãe dele

    À medida que sua projeção cresceu, Yamal percebeu rapidamente que só o seu nome já gera um enorme interesse comercial. Ele entende que partes da mídia vão fabricar histórias de bom grado simplesmente para capitalizar em cima de sua imensa popularidade ao redor do mundo.

    "Percebi que, no fim das contas, o que vende sobre mim, mesmo quando eu não faço nada, é inventar coisas para poder falar delas", observou. "Então agora eu levo assim: 'Bom, eu não sabia que tinha feito isso, mas tudo bem, não importa!'. Sempre me certifico de que minha mãe esteja tranquila, que saiba que eu não fiz isso, que é falso. E, se for esse o caso, isso não me incomoda."

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  • Lamine YamalGetty Images

    Preparando-se para a convocação internacional

    Yamal agora vai se concentrar em seus compromissos internacionais com a Espanha, após ser convocado para a seleção de Luis de la Fuente para a próxima pausa internacional. A Espanha tem confronto marcado com a Inglaterra em 26 de setembro, seguido por duas partidas contra a Croácia, em 29 de setembro e 6 de outubro, e um jogo contra a República Tcheca em 3 de outubro.

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