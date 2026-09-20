Fermin demonstrou enorme satisfação após o apito final no Sanchez Pizjuan, não apenas pelos três pontos conquistados coletivamente, mas também por um marco pessoal no horizonte. O cria de La Masia, natural de El Campillo, que fica ali perto, foi convocado de volta para a seleção da Espanha de Luis de la Fuente para os próximos compromissos da Nations League. Para o jogador de 23 anos, isso representa um importante alívio emocional depois que um problema físico o impediu de participar da Copa do Mundo de 2026 no início do verão.

O meio-campista não escondeu o peso de suas dificuldades recentes. "Estou muito feliz por voltar à seleção. Foi muito duro não ir à Copa do Mundo. Comecei bem a temporada e estou feliz por voltar à seleção", afirmou Fermin.