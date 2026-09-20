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Astro do Barcelona, Fermin Lopez celebra retorno à seleção da Espanha após decepção na Copa do Mundo e elogia Raphinha, "tremendo"
Fermin se redime com a Espanha
Fermin demonstrou enorme satisfação após o apito final no Sanchez Pizjuan, não apenas pelos três pontos conquistados coletivamente, mas também por um marco pessoal no horizonte. O cria de La Masia, natural de El Campillo, que fica ali perto, foi convocado de volta para a seleção da Espanha de Luis de la Fuente para os próximos compromissos da Nations League. Para o jogador de 23 anos, isso representa um importante alívio emocional depois que um problema físico o impediu de participar da Copa do Mundo de 2026 no início do verão.
O meio-campista não escondeu o peso de suas dificuldades recentes. "Estou muito feliz por voltar à seleção. Foi muito duro não ir à Copa do Mundo. Comecei bem a temporada e estou feliz por voltar à seleção", afirmou Fermin.
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A transformação notável de Raphinha como camisa 9
Enquanto Fermin comemorava seu reconhecimento internacional, a noite pertenceu a Raphinha, cujo hat-trick clínico desmontou a defesa do Sevilla. O brasileiro passou por uma evolução tática sob o comando de Flick, ocupando com frequência áreas centrais em vez de se manter em sua tradicional faixa pelos lados. Essa mudança trouxe resultados espetaculares, com o ex-jogador do Leeds United chegando a 12 gols em apenas sete partidas e se consolidando com firmeza como o primeiro líder na corrida pelo Troféu Pichichi. Fermin fez questão de destacar como seu companheiro de equipe se adaptou de forma eficaz às novas responsabilidades.
"Raphinha é o nosso camisa 9 inesperado. É tremendo o que o Raphinha está fazendo. Ele é muito bom e se adapta a qualquer posição. Nós damos os passes para ele e ele faz os gols. Ele nunca tinha jogado como centroavante e está colocando números muito bons", observou Fermin.
Superando a pressão
Fermín destacou então o desafio de jogar fora de casa contra o Sevilla, observando a enorme pressão que o adversário criou diante de sua torcida. Ele também esclareceu a abordagem tática da equipe, explicando que o desempenho reflete as instruções explícitas do treinador. Espera-se que o time mantenha alta intensidade durante toda a partida, com ênfase específica em pressionar agressivamente no campo de ataque no momento em que perde a posse de bola.
“O Sevilla faz muita pressão sobre nós aqui no estádio deles, e os três gols de Raphinha foram decisivos. O treinador nos pede para sermos muito intensos, para pressionarmos alto depois de perder a posse de bola”, revelou Fermín.
- AFP
Rumo a uma pausa de três semanas
Esta vitória muito disputada garantiu ao Barcelona uma impressionante sétima vitória consecutiva na liga, ampliando sua sequência dominante para oito triunfos em todas as competições. Com os compromissos internacionais agora no centro das atenções, os torcedores enfrentarão uma pausa de três semanas antes de a equipe voltar a campo. O time catalão retomará oficialmente sua temporada em 10 de outubro, quando enfrentará o Getafe.
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