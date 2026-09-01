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Yosua Arya

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Astro do Barcelona, Andreas Christensen atinge marca impressionante após vitória contundente sobre o Rayo Vallecano

A. Christensen
Barcelona
Barcelona x Rayo Vallecano
La Liga

O zagueiro do Barcelona Andreas Christensen comemorou sua 100ª partida pelo clube durante a imponente vitória por 5 a 2 sobre o Rayo Vallecano. O jogador de 30 anos falou sobre a superação dos problemas de lesão e insistiu que o Barcelona tem a qualidade necessária para brigar pelo título da Champions League nesta temporada.

  • Christensen chega à marca de 100 jogos pelo Barcelona

    Christensen alcançou uma marca importante na carreira ao fazer sua 100ª partida pelo Barcelona durante a vitória por 5 a 2 sobre o Rayo Vallecano. O zagueiro dinamarquês de 30 anos disputou toda a partida antes de receber, após o apito final, uma camisa comemorativa de seus companheiros para celebrar o centésimo jogo. A ocasião teve um significado emocional especial para Christensen, que comemorou a conquista com o filho assistindo das arquibancadas.

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    Zagueiro dinamarquês relembra jornada emocionante

    Ele admitiu que alcançar 100 jogos significava muito tanto para ele quanto para a sua família, depois de superar momentos difíceis na Catalunha. Falando após o apito final, Christensen expressou sua gratidão por atingir a marca.

    "Estou muito feliz. Isso significa muito para mim", revelou Christensen, como citado pelo Mundo Deportivo. "Levar um tempo para chegar a este momento, mas isso tem um grande significado para mim e para a minha família.

    "Nós nos sentimos acolhidos desde o primeiro dia, adoramos estar aqui e aguardamos com empolgação o que está por vir. Neste momento, isso significa muito para nós e estamos muito felizes.

    "Comecei muito bem nas duas primeiras temporadas, mas as lesões afetaram as duas seguintes. Para mim, tratava-se de reencontrar a diversão no jogo, aproveitar as partidas e encarar cada jogo individualmente."

  • Christensen mira o título da Champions League

    Olhando para a frente, a internacional dinamarquesa demonstrou forte confiança na capacidade do Barcelona de vencer a Champions League, dizendo: "Somos capazes de conseguir isso. Nós provamos isso nas últimas duas temporadas.

    "Eu vivi isso de ambas as perspectivas, tanto fora de campo quanto jogando, e sinto que o ambiente dentro e ao redor da equipe reflete uma convicção compartilhada de que temos o nível necessário para ganhar tudo. Esse é o nosso objetivo nesta temporada: encarar cada jogo e cada troféu um passo de cada vez"

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    Zagueiro mira duelo com o Valencia

    Christensen retomou seu lugar na equipe no início da nova temporada, atuando durante os 90 minutos completos em dois dos três primeiros jogos do Barcelona. O zagueiro agora espera manter sua vaga entre os titulares enquanto o Barça se prepara para enfrentar o Valencia em seu próximo compromisso por La Liga.

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