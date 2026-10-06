Calafiori acredita que seu primeiro gol pela seleção foi uma questão de destino depois de balançar as redes pela Itália no Stadio Renato Dall'Ara. O jogador do Arsenal, que anteriormente se destacou pelo Bologna antes de se transferir para a Premier League, sentiu uma ligação profunda com o palco de seu momento de afirmação. Falando à imprensa após o apito final, o defensor admitiu que a noite tinha um peso de significado que ele sentia muito antes de a partida começar.

"Há algo escrito para mim nesta cidade e neste estádio, onde eu também estreei e marquei meu primeiro gol. Foi uma emoção difícil de explicar", disse Calafiori à Sky Sport Italia.

O defensor observou que a atmosfera em Bolonha proporcionou o cenário perfeito para sua 17ª partida como profissional, reforçando ainda mais seu vínculo com os torcedores locais que um dia cantaram seu nome toda semana durante sua passagem pela Serie A. "Devo muito a este clube e a estes torcedores, eu queria retribuir. Fazia muito tempo que eu não sentia um jogo assim no estômago, no fim deu tudo certo, mas eu estava realmente emocionado", acrescentou.