Getty Images Sport
Traduzido por
Astro do Arsenal, Riccardo Calafiori revela "emoção inexplicável" após marcar seu primeiro gol pela Itália na vitória contra a Turquia
Destino no Dall’Ara
Calafiori acredita que seu primeiro gol pela seleção foi uma questão de destino depois de balançar as redes pela Itália no Stadio Renato Dall'Ara. O jogador do Arsenal, que anteriormente se destacou pelo Bologna antes de se transferir para a Premier League, sentiu uma ligação profunda com o palco de seu momento de afirmação. Falando à imprensa após o apito final, o defensor admitiu que a noite tinha um peso de significado que ele sentia muito antes de a partida começar.
"Há algo escrito para mim nesta cidade e neste estádio, onde eu também estreei e marquei meu primeiro gol. Foi uma emoção difícil de explicar", disse Calafiori à Sky Sport Italia.
O defensor observou que a atmosfera em Bolonha proporcionou o cenário perfeito para sua 17ª partida como profissional, reforçando ainda mais seu vínculo com os torcedores locais que um dia cantaram seu nome toda semana durante sua passagem pela Serie A. "Devo muito a este clube e a estes torcedores, eu queria retribuir. Fazia muito tempo que eu não sentia um jogo assim no estômago, no fim deu tudo certo, mas eu estava realmente emocionado", acrescentou.
- AFP
A obra-prima tática de Bonucci
O gol em si nasceu de uma jogada ensaiada de bola parada cuidadosamente trabalhada, que Calafiori revelou ter sido influenciada pelo lendário ex-zagueiro Leonardo Bonucci, agora parte da comissão técnica. Enquanto Nicolò Barella fez a cobrança, foi uma mudança tática de última hora do veterano que permitiu ao jogador do Arsenal encontrar o espaço necessário na área para cabecear para o gol e garantir a vitória.
"Estamos tentando melhorar, porque podemos ser melhores em todos os aspectos. Na verdade, tenho que confessar que Bonucci me disse inicialmente para ficar atrás, mas no último segundo ele mudou e disse para eu ir e Kayode ficar atrás. Foi uma sacada inteligente e, por isso, Bonucci merece uma menção especial, especialmente porque ele é bastante egocêntrico e quer que eu diga isso", brincou o defensor ao relembrar o momento decisivo.
Evolução sob o comando de Roberto Mancini
Apesar do resultado positivo, Calafiori foi rápido em ressaltar que a seleção italiana ainda é um trabalho em andamento sob o comando de Mancini. O elenco está tentando implementar um estilo de jogo mais propositivo, algo que o defensor acredita combinar com suas características pessoais, ainda que a transição exija tempo e paciência tanto dos torcedores quanto da imprensa.
"Há uma ideia coletiva, propositiva, exatamente como eu gosto. Não dá para ver toda a ideia do técnico em apenas três dias, mas, aos poucos, estamos trabalhando nisso. Não resolvemos tudo, mas estamos em um bom ponto", explicou.
- Getty Images Sport
Construindo impulso para o futuro
A vitória representa um passo significativo para uma equipe italiana que vinha tendo dificuldades para manter a consistência nas últimas partidas. Depois de um período difícil contra a Bélgica, a atuação em Bolonha sugere que os jogadores estão começando a assimilar as exigências táticas feitas a eles. Calafiori enfatizou que, embora o progresso seja visível, o trabalho está longe de estar concluído para este jovem grupo de jogadores.
"Alguns dias se passaram desde a Bélgica; trabalhamos um pouco mais e melhoramos, mas ainda há muito a fazer. Esta partida foi muito importante", concluiu o defensor.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.