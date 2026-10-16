O atual jogador do Arsenal era uma jovem promessa do Dortmund quando o ônibus da equipe foi alvo de um ataque com explosivos antes de um confronto das quartas de final da Champions League contra o Monaco. Enquanto o mundo do futebol tentava assimilar a notícia da explosão, Merino revelou que sente ter sido protegido por uma força superior durante o incidente. Ele reconheceu que teve muita sorte de escapar da explosão sem sofrer ferimentos físicos, especialmente considerando o lugar em que costumava se sentar no ônibus.

“Acho que tenho um anjo no meu ombro. Na verdade, tenho sorte de estar vivo”, disse Merino, que tinha 20 anos na época, ao The Players' Tribune, conforme citado pelo Daily Mail.

O jogador da seleção espanhola descreveu os momentos imediatamente após a explosão, que deixou seu companheiro de equipe Marc Bartra gravemente ferido e o restante do elenco em estado de choque enquanto tentava entender o horror que se desenrolava à beira da estrada. Ao recordar aqueles momentos angustiantes, Merino disse: “Houve um barulho ensurdecedor e, então, lembro que o ônibus quase tombou. Olhei para trás e vi sangue no chão. Fumaça, gritos. Lembro de estar no hospital mais tarde naquela noite, esperando por Marc Bartra, que tinha sofrido cortes graves no pulso.”