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Astro do Arsenal, Mikel Merino revela como troca de lugar de última hora salvou sua vida no horrível atentado a bomba contra o ônibus do Dortmund em 2017
Uma experiência de quase morte em Dortmund
O atual jogador do Arsenal era uma jovem promessa do Dortmund quando o ônibus da equipe foi alvo de um ataque com explosivos antes de um confronto das quartas de final da Champions League contra o Monaco. Enquanto o mundo do futebol tentava assimilar a notícia da explosão, Merino revelou que sente ter sido protegido por uma força superior durante o incidente. Ele reconheceu que teve muita sorte de escapar da explosão sem sofrer ferimentos físicos, especialmente considerando o lugar em que costumava se sentar no ônibus.
“Acho que tenho um anjo no meu ombro. Na verdade, tenho sorte de estar vivo”, disse Merino, que tinha 20 anos na época, ao The Players' Tribune, conforme citado pelo Daily Mail.
O jogador da seleção espanhola descreveu os momentos imediatamente após a explosão, que deixou seu companheiro de equipe Marc Bartra gravemente ferido e o restante do elenco em estado de choque enquanto tentava entender o horror que se desenrolava à beira da estrada. Ao recordar aqueles momentos angustiantes, Merino disse: “Houve um barulho ensurdecedor e, então, lembro que o ônibus quase tombou. Olhei para trás e vi sangue no chão. Fumaça, gritos. Lembro de estar no hospital mais tarde naquela noite, esperando por Marc Bartra, que tinha sofrido cortes graves no pulso.”
- AFP
O ajuste do assento que salva vidas
O aspecto mais assustador do relato de Merino diz respeito ao lugar que escolheu para se sentar no dia do ataque. Em circunstâncias normais, o meio-campista estaria diretamente no caminho dos destroços lançados pela explosão, que causaram tantos danos ao interior do veículo. No entanto, um leve desconforto físico o levou a sair de seu lugar habitual poucos minutos antes de o agressor detonar as bombas.
“No dia seguinte, alguém me disse que um enorme estilhaço tinha ficado cravado no apoio de cabeça do banco ao lado de Marc. O banco em que eu costumava sentar. Naquele dia, estava vazio. Minhas pernas estavam um pouco tensas, e os bancos da frente reclinavam. Então me sentei lá, e isso pode ter salvado minha vida. Então, sim, acredito que as coisas acontecem por uma razão”, explicou o jogador do Arsenal ao descrever como escapou por pouco dos pinos de metal colocados nos dispositivos.
Justiça pelo ataque direcionado
A investigação sobre o atentado a bomba acabou levando as autoridades a Sergej Wenergold, que tinha 29 anos na época do crime. Wenergold foi posteriormente acusado de 28 tentativas de homicídio e condenado a 14 anos de prisão por seus atos. Durante o processo, ele afirmou que não pretendia matar os jogadores, mas lucrar com uma queda no preço das ações do clube após o ataque.
Os artefatos usados eram bombas de tubo sofisticadas, escondidas em cercas vivas ao longo do trajeto até o Westfalenstadion. Elas continham pinos metálicos projetados para causar o máximo de danos e tinham um alcance efetivo de aproximadamente 100 metros. O fato de o elenco ter escapado sem nenhuma morte é prova da sorte descrita por Merino, embora as marcas físicas e psicológicas daquela noite aterrorizante tenham permanecido entre os envolvidos.
- AFP
Decisão polêmica de jogar
Um dos aspectos mais controversos do episódio foi a insistência da UEFA para que a partida fosse disputada no dia seguinte. A decisão recebeu duras críticas do então técnico Thomas Tuchel, que considerava que seus jogadores não tinham condições de competir tão pouco tempo depois de uma experiência que colocou suas vidas em risco. O treinador alemão avaliou que a entidade não demonstrou empatia pelos integrantes do elenco, ainda abalados e obrigados a voltar a campo.
“Fomos informados por mensagem de texto de que a UEFA estava tomando essa decisão”, declarou Tuchel na época. “Uma decisão tomada na Suíça que nos afeta diretamente. Não vamos esquecer isso. É uma sensação muito ruim. Há uma sensação de impotência. O que pensamos não interessou a ninguém. Não nos perguntaram se queríamos disputar a partida. Cada um tem sua própria maneira de reagir aos acontecimentos. Os jogadores tinham a opção de não jogar, mas ninguém escolheu essa alternativa.”
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