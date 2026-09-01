Getty Images Sport
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Astro do Arsenal, Bukayo Saka manda recado provocativo ao Chelsea de Xabi Alonso antes de duelo no Emirates
A defesa vulnerável do Chelsea enfrenta um teste severo
O Chelsea viaja ao norte de Londres neste domingo para um grande teste no início da temporada contra o rival local Arsenal. Sob o comando de Alonso, o Chelsea iniciou sua campanha na Premier League com vitórias consecutivas sobre Fulham e Brighton.
No entanto, as fragilidades defensivas do Chelsea ficaram muito expostas nessas partidas de abertura. Apesar da chegada no verão do ex-goleiro do Arsenal Emiliano Martinez, a equipe de Alonso sofreu cinco gols em apenas 180 minutos de futebol. O internacional argentino foi vazado três vezes em sua estreia contra o Brighton, deixando a linha defensiva com aspecto de grande vulnerabilidade antes da visita ao Emirates.
Em forte contraste, a equipe de Mikel Arteta segue intransponível defensivamente. O Arsenal conquistou uma vitória suada por 1 a 0 sobre o Aston Villa, garantindo seu segundo triunfo na campanha e seu sexto jogo sem sofrer gols em sete partidas de liga.
- Getty Images Sport
Saka não revela muito sobre seus planos
Saka, que marcou o gol decisivo contra o Villa pouco antes da marca de uma hora, foi questionado sobre o início caótico do Chelsea na nova campanha.
Falando ao apresentador Dave Jones, da Sky Sports, após o apito final, o ponta foi perguntado se vinha acompanhando de perto as atuações recentes do Chelsea. Saka respondeu com um sorriso irônico, dizendo simplesmente: "Sim, eu os vi."
Ao ser pressionado mais uma vez sobre suas opiniões a respeito das vitórias do Chelsea com muitos gols e das dificuldades defensivas da equipe, o internacional inglês deu uma resposta curta, mas certeira: "Veremos no domingo."
Um confronto de estilos táticos contrastantes
O duelo de domingo apresenta um confronto fascinante entre duas equipes invictas, com abordagens opostas. O Chelsea tem sido devastador no ataque, com seu novo trio ofensivo formado por Joao Pedro, Cole Palmer e Morgan Rogers já tendo participado de cinco dos sete gols do time na liga.
Rogers, que supostamente teve a oportunidade de se juntar ao Arsenal durante a janela de transferências de verão, rapidamente formou uma parceria potente com Palmer e Pedro. Eles enfrentam agora seu desafio mais difícil até aqui contra uma defesa bem treinada do Arsenal, que raramente oferece espaço.
Saka também deve saborear a oportunidade de enfrentar o Chelsea, dado seu impressionante retrospecto individual neste confronto. Em 13 partidas da liga contra o Chelsea, ele soma dois gols e quatro assistências, incluindo um gol em Stamford Bridge na temporada passada.
- Getty Images Sport
Alonso enfrenta seu primeiro grande obstáculo na Premier League
O clássico londrino serve como o primeiro grande teste de Alonso como técnico no futebol inglês. Ele oferecerá um parâmetro claro de como seu sistema expansivo e voltado ao ataque se sustenta contra adversários de elite. Uma vitória no Emirates seria uma enorme demonstração das ambições do Chelsea nesta temporada.
Para o Arsenal, é uma oportunidade de explorar as gritantes brechas defensivas do Chelsea e dar continuidade ao início impecável de campanha. Arteta exigirá uma atuação implacável de seus atacantes para punir uma linha defensiva do Chelsea que ainda está se encontrando.
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