O futuro imediato de Perin em Turim está atualmente em destaque. O experiente e altamente confiável goleiro segue sendo visto como uma peça fundamental do projeto geral da Juventus, tanto para o presente quanto para o longo prazo.

A Juventus tem extrema relutância em abrir mão de um jogador que reúne qualidades técnicas e pessoais tão impressionantes. Embora seu contrato atual já vá até junho de 2027, sua permanência segue sendo alvo de intensas avaliações de mercado, de acordo com JuventusNews24.

Sua presença no clube é muito valorizada tanto pela comissão técnica quanto pela cúpula da Juventus. No entanto, as ambições pessoais do jogador ainda podem ditar um caminho completamente diferente.