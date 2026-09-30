A Federação Italiana de Futebol (FIGC) confirmou na noite de terça-feira que o atacante versátil voltaria para casa mais cedo, privando Roberto Mancini de uma opção importante no ataque pelo restante da pausa internacional. A decisão foi tomada após uma série de avaliações realizadas pelo departamento médico da Itália, que acabou determinando que o jogador não estava em condições físicas de competir nas partidas de alta importância marcadas para a próxima semana.

Raspadori foi substituído no intervalo por causa de uma lesão durante a vitória da Itália por 4 a 1 sobre a Turquia pela Liga das Nações, aumentando as preocupações da seleção com a condição física dos jogadores após a saída anterior de Nicolo Zaniolo da concentração antes da partida.