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Türkiye v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD2Getty Images Sport
Donny Afroni
Traduzido por

Astro da Itália, Giacomo Raspadori é oficialmente cortado da seleção da Liga das Nações antes do jogaço contra a França

G. Raspadori
Itália
Liga das Nações A

A Itália sofreu um golpe significativo antes do importante confronto da Liga das Nações contra a França, já que Giacomo Raspadori foi oficialmente cortado da convocação. O atacante da Atalanta foi liberado da concentração da seleção após avaliações médicas confirmarem que ele não teria condições de participar dos próximos compromissos internacionais.

  • Lesão encerra prematuramente a concentração de Raspadori

    A Federação Italiana de Futebol (FIGC) confirmou na noite de terça-feira que o atacante versátil voltaria para casa mais cedo, privando Roberto Mancini de uma opção importante no ataque pelo restante da pausa internacional. A decisão foi tomada após uma série de avaliações realizadas pelo departamento médico da Itália, que acabou determinando que o jogador não estava em condições físicas de competir nas partidas de alta importância marcadas para a próxima semana.

    Raspadori foi substituído no intervalo por causa de uma lesão durante a vitória da Itália por 4 a 1 sobre a Turquia pela Liga das Nações, aumentando as preocupações da seleção com a condição física dos jogadores após a saída anterior de Nicolo Zaniolo da concentração antes da partida.

  • Türkiye v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD2Getty Images Sport

    Comunicado oficial da FIGC

    Esse desdobramento significa que Raspadori será apenas espectador na aguardada viagem para enfrentar a França de Zinedine Zidane, no Stade de France, nesta sexta-feira, assim como no jogo seguinte em casa contra a Turquia, em Bolonha, no dia 5 de outubro.

    O comunicado oficial da federação esclareceu a situação sobre sua disponibilidade, afirmando: "Giacomo Raspadori, enquanto isso, recebeu repouso completo. O atacante da Atalanta foi submetido a exames médicos e, após a confirmação de que não estará disponível para as próximas partidas, retornará ao seu clube."

  • Ajustes táticos em Coverciano

    Apesar da decepção em torno de Raspadori, o clima no grupo segue amplamente positivo após uma atuação dominante em Bursa. O elenco retornou à sua base em Coverciano imediatamente depois da vitória recente para iniciar a preparação para o desafio francês. Mancini optou por dividir seus recursos durante as sessões iniciais de treino para administrar a carga de trabalho daqueles que atuaram por mais tempo na partida anterior.

    Enquanto os titulares do último jogo focaram na recuperação, os jogadores com menos espaço e aqueles que não viajaram para a Turquia foram exigidos em intensos trabalhos táticos. O grupo utilizou as modernas instalações do Viola Park, da Fiorentina, participando de exercícios específicos de ataque contra defesa. Essa abordagem escalonada garante que a maior parte do elenco chegue descansada para a viagem a Saint-Denis, mesmo com um atacante a menos no grupo.

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    Administrando a pressão na linha de ataque

    A ausência de Raspadori acontece em um momento em que a eficiência da Itália diante do gol tem estado sob análise. Embora a recente marca de quatro gols contra a Turquia tenha dado algum respiro à comissão técnica, a perda de um jogador conhecido por sua movimentação e qualidade técnica continua sendo um revés. Mancini agora precisa decidir se convocará um substituto ou se confiará nas opções já disponíveis em seu grupo atual.

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