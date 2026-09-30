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Astro da Inter, John Stones é multado pela Justiça e recebe penalidade por dirigir após perder correspondência da polícia durante serviço com a Inglaterra na Copa do Mundo
Zagueiro da Inter é condenado por excesso de velocidade
Stones foi condenado por uma infração por excesso de velocidade e recebeu uma conta judicial significativa, segundo o The Independent. O jogador de 32 anos foi flagrado dirigindo seu Range Rover a 69 km/h em uma via com limite de 48 km/h perto de sua propriedade em Cheshire, em maio.
Stones admitiu prontamente ser o motorista quando foi inicialmente contatado pela polícia de Cheshire. No entanto, o internacional da Inglaterra não respondeu a uma segunda carta crucial. Esse documento lhe oferecia a chance de pagar uma multa fixa e evitar que a infração fosse parar na Justiça.
Por causa da correspondência perdida, o caso avançou para o Single Justice Procedure. Um magistrado aplicou ao defensor quatro pontos na carteira e determinou o pagamento de uma multa de £ 666. Ele também terá de arcar com £ 120 em custos e uma sobretaxa de £ 266 para a vítima.
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Ausência na Copa do Mundo leva a comparecimento ao tribunal
A carta perdida ocorreu porque Stones estava fora representando a Inglaterra na Copa do Mundo. Ele escreveu uma carta ao Tribunal de Magistrados de Warrington para explicar sua ausência prolongada de sua residência em Cheshire.
Stones aceitou integralmente a acusação de excesso de velocidade em sua correspondência por escrito. Ele explicou que uma combinação de compromissos internacionais, férias de verão e uma grande transferência causou o infeliz erro administrativo.
"Nada a dizer sobre o excesso de velocidade", escreveu Stones ao tribunal. "A razão de eu só estar respondendo à infração agora é porque eu represento o nosso país no futebol e, por isso, não estive em casa nem vi nenhuma correspondência. Enviei minha carta em 28 de maio para fornecer meus dados, fui me juntar à Inglaterra. Ficamos lá até 19 de julho."
Mudança para a Itália causa novos atrasos
Stones detalhou aos magistrados sua agenda movimentada no verão para fornecer todo o contexto. Ele observou que enviou seus dados iniciais de direção em 28 de maio antes de se apresentar à seleção da Inglaterra. Depois, permaneceu na Copa do Mundo até 19 de julho. O defensor posteriormente tirou férias após o torneio antes de concluir sua transferência para a Inter no verão. Como resultado, sua casa no Reino Unido ficou completamente vazia por quase quatro meses. As cartas judiciais simplesmente se acumularam sem serem notadas durante esse período.
"Saí de férias e depois me mudei para Milão, então isso foi encontrado por acaso", acrescentou Stones. "Essa é a razão pela qual eu também não poderia estar presente, já que não moro mais no país."
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Foco volta para o futebol
Com a questão legal agora completamente resolvida, Stones pode se concentrar totalmente no próximo capítulo de sua carreira. O experiente zagueiro estará ansioso para impressionar na Inter enquanto se adapta à vida na Itália.
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