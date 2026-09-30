Stones foi condenado por uma infração por excesso de velocidade e recebeu uma conta judicial significativa, segundo o The Independent. O jogador de 32 anos foi flagrado dirigindo seu Range Rover a 69 km/h em uma via com limite de 48 km/h perto de sua propriedade em Cheshire, em maio.

Stones admitiu prontamente ser o motorista quando foi inicialmente contatado pela polícia de Cheshire. No entanto, o internacional da Inglaterra não respondeu a uma segunda carta crucial. Esse documento lhe oferecia a chance de pagar uma multa fixa e evitar que a infração fosse parar na Justiça.

Por causa da correspondência perdida, o caso avançou para o Single Justice Procedure. Um magistrado aplicou ao defensor quatro pontos na carteira e determinou o pagamento de uma multa de £ 666. Ele também terá de arcar com £ 120 em custos e uma sobretaxa de £ 266 para a vítima.