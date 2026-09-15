Ao deixar uma mensagem de despedida emocionante para os torcedores, o jogador de 31 anos relembrou sua maior conquista ao erguer o troféu da Copa Africana de Nações de 2024 em casa.

Por meio de sua conta oficial no Instagram, Fofana escreveu: "Queridos torcedores marfinenses, chegou a hora de eu virar a página. É com imenso orgulho e profunda gratidão que tive o privilégio de lutar pelo meu país. Vencer o maior troféu do continente foi a realização de um sonho de infância para mim, e essas memórias ficarão para sempre gravadas no coração de milhões de marfinenses.

"Obrigado aos meus companheiros de equipe, à comissão e a todos vocês pela força e pelo apoio. Sempre serei o torcedor número um da Costa do Marfim e mal posso esperar para ver esta nova geração escrever sua própria história. Não falta talento em nossa nação."