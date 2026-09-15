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Astro da Costa do Marfim, Seko Fofana anuncia aposentadoria da seleção aos 31 anos
Meio-campista encerra carreira internacional
O experiente meio-campista confirmou sua decisão de encerrar sua trajetória internacional por meio de uma publicação em sua conta pessoal no Instagram, na segunda-feira. Fofana coloca um ponto final em sua carreira pela seleção depois de somar 34 partidas e marcar sete gols desde sua estreia pela equipe principal contra Marrocos, em novembro de 2017. Sua última participação em um grande torneio foi na Copa do Mundo de 2026, em que a Costa do Marfim avançou com sucesso para a fase de 32 avos de final.
- ANP
Fofana compartilha despedida emocionante
Ao deixar uma mensagem de despedida emocionante para os torcedores, o jogador de 31 anos relembrou sua maior conquista ao erguer o troféu da Copa Africana de Nações de 2024 em casa.
Por meio de sua conta oficial no Instagram, Fofana escreveu: "Queridos torcedores marfinenses, chegou a hora de eu virar a página. É com imenso orgulho e profunda gratidão que tive o privilégio de lutar pelo meu país. Vencer o maior troféu do continente foi a realização de um sonho de infância para mim, e essas memórias ficarão para sempre gravadas no coração de milhões de marfinenses.
"Obrigado aos meus companheiros de equipe, à comissão e a todos vocês pela força e pelo apoio. Sempre serei o torcedor número um da Costa do Marfim e mal posso esperar para ver esta nova geração escrever sua própria história. Não falta talento em nossa nação."
Trajetória histórica molda legado
Nascido em Paris e tendo representado a França nas categorias de base até o sub-18, Fofana recebeu sua primeira convocação para a seleção principal da Costa do Marfim sob o comando de Marc Wilmots.
Sua trajetória em clubes contou com passagens de destaque por várias competições de elite, incluindo períodos na base do Manchester City, no Fulham e atuando ao lado de Cristiano Ronaldo no Al-Nassr. Atualmente, Fofana está emprestado ao gigante português FC Porto pelo clube francês Rennes, após ter ajudado de forma decisiva os Azuis e Brancos a conquistar o título da liga nacional na temporada passada.
- Icon Sportswire
Costa do Marfim inicia campanha de classificação
O time de Herve Renard agora precisa se preparar para uma nova era no meio-campo central sem seu veterano pilar dando sustentação ao setor. A Costa do Marfim abre sua campanha de qualificação para a Copa Africana de Nações de 2027 recebendo Gana em 24 de setembro, antes de viajar para enfrentar a Somália cinco dias depois. A Costa do Marfim então encerrará sua próxima agenda internacional com um amistoso de destaque contra Camarões em Abidjan, em 3 de outubro.
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