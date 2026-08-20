A urgência por trás da busca de Emery por Harwood-Bellis decorre da saída iminente de Ezri Konsa. No momento, o defensor da Inglaterra está prestes a se juntar ao Arsenal em um acordo avaliado em mais de £ 50 milhões, deixando um enorme vazio no coração da defesa do Villa. Com Konsa a caminho do Emirates, o Villa precisa encontrar um substituto que tenha compostura e capacidade de jogar com a bola semelhantes.

Harwood-Bellis iniciou originalmente sua trajetória profissional nas categorias de base do Manchester City. Embora tenha adquirido experiência significativa em várias passagens por empréstimo, ele nunca conseguiu se firmar no time principal do Manchester City. Depois, tornou-se uma peça fundamental do Southampton na última temporada, somando 48 partidas em todas as competições, incluindo 41 jogos da Championship e os dois confrontos da semifinal dos play-offs. O defensor já entrou em campo duas vezes pelos Saints nesta temporada, atuando durante os 90 minutos completos na vitória por 2 a 0 sobre o Colchester United pela Copa da Liga e na derrota por 2 a 1 para o Watford na rodada de abertura da Championship.