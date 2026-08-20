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Aston Villa sofre revés por Taylor Harwood-Bellis após o Southampton rejeitar proposta de £ 18 milhões
Southampton faz jogo duro por estrela da Inglaterra
O Aston Villa viu uma proposta de aproximadamente £ 18 milhões, mais bônus adicionais, ser rejeitada pelo Southampton pelo zagueiro Harwood-Bellis. O clube de Midlands, que se prepara para uma exigente campanha nacional e europeia, identificou o jogador de 24 anos como alvo prioritário para reforçar suas opções defensivas após saídas significativas de Villa Park.
O Southampton, que garantiu o quarto lugar na Championship na temporada passada antes de uma controversa eliminação nos play-offs após o escândalo de "Spygate", estaria buscando uma taxa na casa de £ 25 milhões pelo defensor. Tendo investido pesado no próprio jogador, o clube da costa sul não está sob pressão imediata para vender e acredita que seu valor reflete seu status como internacional completo da Inglaterra.
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Preenchendo o vazio deixado por Konsa
A urgência por trás da busca de Emery por Harwood-Bellis decorre da saída iminente de Ezri Konsa. No momento, o defensor da Inglaterra está prestes a se juntar ao Arsenal em um acordo avaliado em mais de £ 50 milhões, deixando um enorme vazio no coração da defesa do Villa. Com Konsa a caminho do Emirates, o Villa precisa encontrar um substituto que tenha compostura e capacidade de jogar com a bola semelhantes.
Harwood-Bellis iniciou originalmente sua trajetória profissional nas categorias de base do Manchester City. Embora tenha adquirido experiência significativa em várias passagens por empréstimo, ele nunca conseguiu se firmar no time principal do Manchester City. Depois, tornou-se uma peça fundamental do Southampton na última temporada, somando 48 partidas em todas as competições, incluindo 41 jogos da Championship e os dois confrontos da semifinal dos play-offs. O defensor já entrou em campo duas vezes pelos Saints nesta temporada, atuando durante os 90 minutos completos na vitória por 2 a 0 sobre o Colchester United pela Copa da Liga e na derrota por 2 a 1 para o Watford na rodada de abertura da Championship.
Verão de transição no Villa Park
Tem sido um verão de mudanças imensas para o Aston Villa desde que ergueu o troféu da Liga Europa em maio. Impulsionado pela necessidade de equilibrar as contas e renovar o elenco, o clube promoveu uma grande reformulação, autorizando as saídas de destaque de figuras-chave como Youri Tielemans para o Manchester United, Morgan Rogers para o Chelsea e Lucas Digne para o Paris Saint-Germain.
Também seguem as preocupações sobre o futuro de outras figuras talismânicas. O goleiro Emi Martinez e Ollie Watkins, maior artilheiro do clube na história da Premier League, têm sido alvo de intensa especulação sobre possíveis saídas de Birmingham. Embora o Villa esteja desesperado para manter suas principais estrelas, o poder financeiro dos clubes da elite europeia continua pairando de forma significativa.
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Emery segue com a campanha de reforços
Apesar do revés nas negociações por Harwood-Bellis, o Villa tem sido ativo no mercado para garantir que o elenco siga competitivo. No início desta semana, o clube confirmou as chegadas do goleiro japonês Zion Suzuki e do talentoso lateral-esquerdo Matteo Ruggeri. Essas contratações se seguem às chegadas anteriores do meio-campista brasileiro Joao Gomes, vindo do Wolves, e do promissor atacante Johan Manzambi, do time alemão Freiburg.
Olhando para a frente, o Southampton volta a campo contra o Stoke City no sábado, 22 de agosto. Enquanto isso, o Aston Villa inicia sua campanha na Premier League de 2026-27 neste domingo, com uma visita para enfrentar o Brighton & Hove Albion no Amex Stadium.
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