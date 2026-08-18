A primeira investida do Aston Villa por Wan-Bissaka foi rapidamente rejeitada pelo West Ham, com o clube londrino sem interesse em uma saída temporária do ex-jogador do Manchester United, segundo o The Athletic.

O Villa havia proposto um empréstimo simples pelo jogador de 28 anos, mas o West Ham insiste em uma venda em definitivo enquanto busca recuperar recursos após seu rebaixamento para a Championship.

O clube do leste de Londres atualmente avalia o lateral em aproximadamente £ 25 milhões (US$ 33,5 milhões), valor que o Villa espera reduzir nas negociações nos próximos dias. Apesar da rejeição inicial, o time de Unai Emery segue sem se abalar e deve voltar com uma proposta revisada.