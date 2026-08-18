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Aston Villa sofre revés por Aaron Wan-Bissaka após West Ham rejeitar proposta de empréstimo pelo ex-zagueiro do Manchester United
West Ham exige acordo definitivo por zagueiro
A primeira investida do Aston Villa por Wan-Bissaka foi rapidamente rejeitada pelo West Ham, com o clube londrino sem interesse em uma saída temporária do ex-jogador do Manchester United, segundo o The Athletic.
O Villa havia proposto um empréstimo simples pelo jogador de 28 anos, mas o West Ham insiste em uma venda em definitivo enquanto busca recuperar recursos após seu rebaixamento para a Championship.
O clube do leste de Londres atualmente avalia o lateral em aproximadamente £ 25 milhões (US$ 33,5 milhões), valor que o Villa espera reduzir nas negociações nos próximos dias. Apesar da rejeição inicial, o time de Unai Emery segue sem se abalar e deve voltar com uma proposta revisada.
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Saída de Nedeljkovic abre caminho para chegada
A urgência para garantir Wan-Bissaka aumentou com a saída iminente de Kosta Nedeljkovic. O jovem defensor sérvio, que teve dificuldades para conseguir minutos de forma consistente no Villa Park, está a caminho da Escócia para ganhar mais experiência. As informações indicam que Nedeljkovic está prestes a se juntar ao Rangers por empréstimo de uma temporada, em um movimento que inclui um compromisso financeiro específico para o futuro.
O acordo pelo jovem é estratégico, já que Nedeljkovic vai se juntar ao Rangers após um período de 18 meses por empréstimo no RB Leipzig, da Bundesliga, anteriormente na carreira. Ao negociar a saída do jogador de 20 anos, Emery pode garantir que seu elenco tenha a profundidade e a experiência necessárias para manter o alto nível na elite.
Wan-Bissaka busca retorno à elite do futebol
Para Wan-Bissaka, uma mudança para Villa Park oferece uma tábua de salvação vital para permanecer na Premier League. O defensor viveu um período difícil no West Ham, tendo feito parte do elenco que foi rebaixado na última temporada. Seu status de titular frequente também foi comprometido perto do fim da campanha, já que ele foi frequentemente preterido na escalação por Kyle Walker-Peters.
Apesar das dificuldades coletivas do West Ham, Wan-Bissaka manteve um alto perfil individual, particularmente no cenário internacional. Ele segue como uma peça-chave para a RD Congo, tendo sido titular nas quatro partidas de sua seleção durante a recente Copa do Mundo. Esse pedigree internacional é exatamente o que Emery procura para elevar a qualidade de sua linha defensiva.
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Emery dá sequência à ambiciosa reformulação do elenco
A busca pelo ex-astro do Manchester United é apenas uma parte de um verão muito movimentado para Emery. O clube tem sido proativo no mercado, aprovando vários negócios de alto perfil para garantir que o elenco seja equilibrado e competitivo. Embora tenha perdido peças-chave como Morgan Rogers para o Chelsea em um acordo recorde, respondeu trazendo talentos novos como Joao Gomes e Alejandro Garnacho.
A estratégia de recrutamento do Villa tem sido focada em identificar jogadores com experiência comprovada na Premier League, que possam entrar diretamente no time titular ou fazer pressão imediata sobre os atuais titulares.
Wan-Bissaka se encaixa perfeitamente nesse perfil, com 190 partidas pelo Manchester United e a reputação de ser um dos melhores defensores no mano a mano do país.
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