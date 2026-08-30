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Aston Villa se aproxima de transferência de £ 30 milhões pelo defensor do Southampton Taylor Harwood-Bellis
Acordo fechado por Harwood-Bellis
O Aston Villa agiu rapidamente para garantir um novo zagueiro, chegando a um acordo em princípio por Harwood-Bellis. De acordo com The Athletic, a estrutura do negócio está praticamente definida, com o clube esperando pagar uma taxa inicial de £ 25 milhões, além de mais £ 5 milhões em bônus, levando o pacote total a £ 30 milhões.
O especialista em transferências Fabrizio Romano também confirmou a notícia, escrevendo: "O Aston Villa chegou a um acordo verbal para contratar Taylor Harwood Bellis junto ao Southampton, here we go!#AVFC fechou o acordo verbal por £ 25 milhões mais £ 5 milhões em bônus. Sinal verde do jogador. Os documentos ainda não foram trocados, mas o acordo verbal está fechado." Emery foi fundamental para levar a negociação adiante depois de o clube ter visto anteriormente duas propostas rejeitadas.
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Substituindo uma saída importante
A contratação de Harwood-Bellis se tornou uma grande prioridade após a saída de Konsa, que se juntou ao Arsenal por £ 51 milhões no início desta janela. O clube das Midlands avaliou várias opções no mercado para preencher essa lacuna.
Uma transferência proposta por Joel Ordonez fracassou devido a preocupações com uma fratura no metatarso sofrida por ele na Copa do Mundo, enquanto um possível acordo por Jean-Clair Todibo também foi avaliado.
No entanto, Harwood-Bellis continuou sendo o alvo principal. O jogador de 24 anos traz experiência valiosa, tendo disputado 134 partidas pelo Southampton desde que chegou vindo do Manchester City, com 12 gols marcados e sete assistências.
Ausência recente explicada
As especulações em torno de Harwood-Bellis se intensificaram recentemente depois de ele ter ficado fora de forma notável do elenco do Southampton. Embora o defensor tenha jogado os 90 minutos completos na vitória por 2 a 0 sobre o Colchester United pela Copa da Liga em 8 de agosto e tenha atuado na derrota por 2 a 1 para o Watford na liga, ele desfalcou a equipe nos últimos três jogos.
O Southampton optou por deixá-lo de fora à medida que cresciam as dúvidas sobre seu futuro imediato e as negociações com o Aston Villa avançavam. Tendo já dado sinal verde para a transferência, agora a expectativa é que ele se torne a nona contratação do verão para a equipe de Emery, que segue montando seu elenco.
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O que vem a seguir para o Aston Villa?
Aston Villa e Southampton agora trabalharão para finalizar os bônus restantes e trocar a documentação necessária para oficializar a transferência.
Harwood-Bellis precisará passar por exames médicos antes do fechamento da janela. Assim que tudo for confirmado, Emery vai se concentrar em integrar rapidamente o defensor à sua equipe titular, na esperança de que ele possa causar impacto imediato nos próximos jogos da Premier League.
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