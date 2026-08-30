O Aston Villa agiu rapidamente para garantir um novo zagueiro, chegando a um acordo em princípio por Harwood-Bellis. De acordo com The Athletic, a estrutura do negócio está praticamente definida, com o clube esperando pagar uma taxa inicial de £ 25 milhões, além de mais £ 5 milhões em bônus, levando o pacote total a £ 30 milhões.

O especialista em transferências Fabrizio Romano também confirmou a notícia, escrevendo: "O Aston Villa chegou a um acordo verbal para contratar Taylor Harwood Bellis junto ao Southampton, here we go!#AVFC fechou o acordo verbal por £ 25 milhões mais £ 5 milhões em bônus. Sinal verde do jogador. Os documentos ainda não foram trocados, mas o acordo verbal está fechado." Emery foi fundamental para levar a negociação adiante depois de o clube ter visto anteriormente duas propostas rejeitadas.