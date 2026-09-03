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Aston Villa recebe grande impulso com a retomada dos treinos do reforço recorde Johan Manzambi antes da viagem crucial a Hull
Um grande passo à frente para Manzambi
Manzambi se juntou aos companheiros de Aston Villa no treino de quinta-feira, trazendo um impulso bem-vindo ao elenco após sua transferência de verão vinda do Freiburg. De acordo com o Daily Mail, o meio-campista participou da atividade coletiva enquanto segue trabalhando para se recuperar de uma lesão no joelho sofrida antes de sua chegada. O Villa concluiu em julho um acordo de até £ 60 milhões para garantir sua contratação, tornando-o a contratação mais cara da história do clube. Sua presença no campo de treinamento gerou esperança entre os torcedores de que uma estreia oficial possa acontecer antes do esperado.
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Emery pede paciência em relação à condição física
Apesar de Manzambi ter voltado aos trabalhos coletivos, Emery pediu cautela e pode decidir não colocá-lo em ação quando o Villa viajar para enfrentar o Hull City no sábado. O Villa sofreu uma derrota em casa por 1 a 0 para o Arsenal em 31 de agosto, e Emery detalhou depois o cronograma de reabilitação de Manzambi. Ao falar sobre o progresso do jogador, Emery disse: "Precisamos ter cuidado. Ele teve uma lesão e queremos que seu retorno seja claro e forte, sem risco. Progressivamente, ele está trabalhando individualmente e está começando a trabalhar coletivamente com o grupo nesta semana."
Reconstrução após um verão de turbulência
O retorno do meio-campista suíço acontece em um momento vital para o Villa após uma intertemporada de transformação profunda. Depois de vencer a Liga Europa e garantir classificação para a Liga dos Campeões na última temporada, o Villa reformulou seu elenco ao concluir 11 novas contratações. Várias figuras importantes deixaram o Villa Park durante a janela, incluindo Morgan Rogers, que se transferiu para o Chelsea por £117 milhões, e Emi Martinez, que também se mudou para Stamford Bridge. Youri Tielemans, Lucas Digne, Ollie Watkins e Ezri Konsa também saíram, levando Emery a promover os jovens Brian Madjo e George Hemmings ao elenco principal enquanto o Villa busca equilíbrio.
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Em busca dos primeiros pontos da campanha
O Villa vai se concentrar em interromper seu início difícil quando visitar o Hull City no sábado, na esperança de somar seus primeiros pontos na campanha da Premier League após derrotas consecutivas contra Brighton e Arsenal. Se Manzambi for preservado neste fim de semana, Emery tentará integrá-lo depois dos próximos compromissos, enquanto o elenco se prepara para sua desafiadora agenda europeia e doméstica.
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