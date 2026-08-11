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Aston Villa prestes a receber um grande impulso financeiro enquanto Unai Emery se prepara para confronto da Supercopa da Uefa com o PSG
Triunfo europeu garante fortuna
O Aston Villa garantiu um pagamento de vários milhões de libras após sua classificação para a Supercopa da Uefa, na esteira da vitória na Liga Europa da última temporada. A equipe de Emery vai enfrentar o Paris Saint-Germain em Salzburgo depois que o gigante francês conquistou o título da Champions League. Um contundente triunfo por 3 a 0 sobre o SC Freiburg na final de Istambul coroou uma noite memorável para o clube de Midlands, encerrando um jejum de 30 anos sem títulos e garantindo sua segunda grande conquista europeia.
- AFP
Detalhamento dos ganhos da Supercopa
Os vencedores da Supercopa receberão um prêmio total de € 5 milhões (£ 4,3 milhões), composto por uma taxa de participação de € 4 milhões e um bônus de vitória de € 1 milhão, enquanto os vice-campeões levarão para casa € 4 milhões (£ 3,4 milhões). A Uefa confirmou que os pagamentos a Villa e PSG serão feitos na sexta-feira, 21 de agosto.
O Villa gerou cerca de £ 30 milhões com sua campanha bem-sucedida na Liga Europa na última temporada, enquanto o PSG acumulou cerca de £ 100 milhões com sua campanha europeia após derrotar o Arsenal na final.
Premiação ajuda na janela de transferências
Embora seja relativamente modesta em comparação, qualquer receita extra oferece um alívio crucial enquanto o Villa administra as restrições da Regra de Custo do Elenco da Uefa, amplamente divulgadas. A entrada de caixa dá a Emery uma margem financeira vital para buscar alvos nos estágios finais da janela de transferências. O Villa deve fechar um acordo pelo lateral-esquerdo do Atletico Madrid Matteo Ruggeri, enquanto Joao Palhinha segue no radar para suprir a ausência do lesionado Amadou Onana.
- Getty Images Sport
Emery se prepara para Paris
O PSG entra em campo para a partida em busca do bicampeonato da Supercopa, depois de superar o Tottenham Hotspur nos pênaltis em Udine no verão passado. Enquanto isso, o lateral do Villa Matty Cash expressou sua firme determinação de levar o troféu europeu para casa. O grande evento em Salzburgo servirá como um teste definitivo da preparação do elenco de Emery antes do fechamento oficial da janela de transferências de verão.
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