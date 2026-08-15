Segundo o The Athletic, o time de Unai Emery trabalha ativamente nos bastidores para a vida após Martinez, com o internacional japonês Suzuki identificado como o principal candidato a assumir a camisa 1. O jogador de 23 anos, que está no Parma desde 2024, fez 22 partidas em todas as competições pela equipe italiana na última temporada, com seis jogos sem sofrer gol. Seu prestígio cresceu ainda mais após atuações impressionantes no cenário internacional, no qual foi titular nos quatro jogos do Japão nesta Copa do Mundo de verão antes da eliminação na fase de 32 avos para o Brasil.

O interesse em Suzuki não é totalmente novo, já que o goleiro nascido em Newark está no radar do departamento de observação do Villa há vários meses. Anteriormente, o clube havia monitorado outras opções, incluindo Robin Risser, do RC Lens, mas os atributos físicos e a qualidade na distribuição de bola de Suzuki o colocaram no topo da lista de alvos. Seu caminho até Villa Park também ficou livre após a notícia de Fabrizio Romano de que o acordo do Paris Saint-Germain pelo goleiro fracassou. Apesar de um acordo verbal por um pacote de € 35 milhões e de um voo privado organizado para exames médicos em Paris, o PSG desistiu da transferência devido a complicações relacionadas às comissões do jogador e aos termos com seus representantes.