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Aston Villa intensifica busca por Zion Suzuki enquanto avançam as conversas sobre a transferência de Emiliano Martinez
Suzuki surge como alvo principal
Segundo o The Athletic, o time de Unai Emery trabalha ativamente nos bastidores para a vida após Martinez, com o internacional japonês Suzuki identificado como o principal candidato a assumir a camisa 1. O jogador de 23 anos, que está no Parma desde 2024, fez 22 partidas em todas as competições pela equipe italiana na última temporada, com seis jogos sem sofrer gol. Seu prestígio cresceu ainda mais após atuações impressionantes no cenário internacional, no qual foi titular nos quatro jogos do Japão nesta Copa do Mundo de verão antes da eliminação na fase de 32 avos para o Brasil.
O interesse em Suzuki não é totalmente novo, já que o goleiro nascido em Newark está no radar do departamento de observação do Villa há vários meses. Anteriormente, o clube havia monitorado outras opções, incluindo Robin Risser, do RC Lens, mas os atributos físicos e a qualidade na distribuição de bola de Suzuki o colocaram no topo da lista de alvos. Seu caminho até Villa Park também ficou livre após a notícia de Fabrizio Romano de que o acordo do Paris Saint-Germain pelo goleiro fracassou. Apesar de um acordo verbal por um pacote de € 35 milhões e de um voo privado organizado para exames médicos em Paris, o PSG desistiu da transferência devido a complicações relacionadas às comissões do jogador e aos termos com seus representantes.
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A situação de Martinez muda
A busca por um novo goleiro surge como uma surpresa, dada a posição pública do clube apenas algumas semanas atrás. Anteriormente, o diretor de operações de futebol do Aston Villa, Damian Vidagany, havia sido categórico ao afirmar que o argentino permaneceria em Birmingham. Em entrevista à 365scores, Vidagany declarou: 'O futuro do goleiro está definido, ele vai ficar conosco, e não temos intenção de deixá-lo sair neste verão. O time precisa de seu esforço e de sua vasta experiência, e ele é um elemento muito importante em nosso projeto para a próxima temporada.'
Apesar dessas declarações firmes, o cenário mudou, já que a Juventus segue pressionando pela contratação do ex-jogador do Arsenal. O gigante italiano teve várias ofertas graduais rejeitadas no início da janela, mas as negociações agora chegaram a um estágio em que uma saída está sendo seriamente considerada.
Um legado em Villa Park
Desde que chegou do Arsenal em setembro de 2020, Martinez se consolidou como um dos goleiros mais confiáveis e carismáticos da Premier League. Ele disputou 256 partidas pelo clube, tornando-se um herói das arquibancadas e desempenhando um papel fundamental no triunfo do Villa na Liga Europa. A última temporada não foi diferente, já que ele entrou em campo em 44 jogos em todas as competições, incluindo 32 como titular na Premier League.
A possível venda de Martinez aumentaria o que já tem sido um verão de mudanças significativas no Villa Park. O clube já viu as saídas de jogadores consolidados do time principal, como Morgan Rogers, Youri Tielemans e Lucas Digne, enquanto Emery busca reformular seu elenco para a próxima temporada.
- AFP
Chegadas para o verão e início da nova temporada
Antes da nova temporada, o Aston Villa já esteve ativo no mercado de transferências, garantindo as contratações de Johan Manzambi, vindo do Freiburg, e Joao Gomes, do Wolverhampton Wanderers. A equipe de Unai Emery iniciou sua temporada competitiva com uma derrota apertada por 2 a 1 para o Paris Saint-Germain na Supercopa da Uefa, e agora tentará se recuperar quando começar sua campanha na Premier League fora de casa contra o Brighton em 23 de agosto.
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