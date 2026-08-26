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Aston Villa fecha acordo de £ 65 milhões por Nicolas Jackson! Atacante do Chelsea está prestes a se reencontrar com Unai Emery
Emery consegue seu jogador em transferência milionária
Segundo o The Athletic, o Aston Villa acertou um acordo em um pacote total de £65 milhões para contratar Jackson junto ao Chelsea, colocando fim à passagem do atacante por Stamford Bridge. O Villa pagará inicialmente £47,5 milhões à vista pelo internacional senegalês, com os termos pessoais em Villa Park atualmente em processo de finalização.
O atacante de 25 anos é um alvo de longa data do clube e segue sendo um dos favoritos de Emery, que há algum tempo quer levá-lo para Birmingham. Sua chegada marcaria o terceiro negócio entre os dois clubes neste verão, após a transferência recorde de Morgan Rogers, por £117 milhões, para Stamford Bridge, e a chegada posterior de Alejandro Garnacho ao Villa por empréstimo de uma temporada, com obrigação condicional de compra.
- AFP
Um reencontro com um rosto familiar
Jackson já havia atingido grande forma sob o comando de Emery no Villarreal, marcando 13 gols antes de garantir sua transferência para o Chelsea no verão de 2023. A forte relação entre os dois se mostrou decisiva para concluir o acordo, com Emery plenamente ciente de como maximizar o potencial do versátil atacante.
Depois de chegar ao Chelsea vindo do Villarreal em 2023 por £ 32 milhões, em um contrato de oito anos, o atacante registrou 30 gols em 81 partidas. Embora tenha oferecido vislumbres regulares de seu talento bruto e de sua ética de trabalho incansável, o Chelsea agora optou por capitalizar seu valor de mercado como parte de uma reformulação contínua do elenco sob sua nova estrutura.
Refletindo sobre um período de empréstimo na Bundesliga
Um período de empréstimo no Bayern de Munique na temporada 2025-26 fez com que o atacante senegalês contribuísse para o 34º título da Bundesliga do clube, ampliando o recorde, com oito gols e duas assistências em 23 partidas da liga. Embora o acordo incluísse uma taxa inicial de €16,5 milhões e uma obrigação condicional de compra de €65 milhões, os critérios necessários para tornar a transferência permanente na Allianz Arena acabaram não sendo cumpridos.
O presidente honorário do Bayern, Uli Hoeness, depois esclareceu a cláusula, revelando que a obrigação de compra exigia que Jackson fosse titular em 40 partidas, excluindo jogos da DFB-Pokal. Como o atacante fez apenas 13 partidas como titular entre Bundesliga e Champions League ao longo da temporada, a cláusula expirou, levando ao seu retorno a Stamford Bridge antes de o Villa entrar em cena.
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Pedigree internacional chega ao Villa Park
Com 37 partidas pela seleção de Senegal e oito gols no currículo, Jackson acrescenta qualidade internacional comprovada ao elenco de Emery. Desde que estreou contra a Holanda na Copa do Mundo de 2022, ele se tornou parte integrante do ataque de Senegal e, mais recentemente, atuou em quatro partidas e deu uma assistência nesta Copa do Mundo, na qual Senegal foi eliminado na fase de 32 avos de final pela Bélgica.
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