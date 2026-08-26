Segundo o The Athletic, o Aston Villa acertou um acordo em um pacote total de £65 milhões para contratar Jackson junto ao Chelsea, colocando fim à passagem do atacante por Stamford Bridge. O Villa pagará inicialmente £47,5 milhões à vista pelo internacional senegalês, com os termos pessoais em Villa Park atualmente em processo de finalização.

O atacante de 25 anos é um alvo de longa data do clube e segue sendo um dos favoritos de Emery, que há algum tempo quer levá-lo para Birmingham. Sua chegada marcaria o terceiro negócio entre os dois clubes neste verão, após a transferência recorde de Morgan Rogers, por £117 milhões, para Stamford Bridge, e a chegada posterior de Alejandro Garnacho ao Villa por empréstimo de uma temporada, com obrigação condicional de compra.