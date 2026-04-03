Aston Villa em alerta: Morgan Rogers abre as portas para uma transferência no verão, com quatro clubes interessados no astro inglês

De acordo com o jornal The Sun, Rogers estaria considerando deixar o Aston Villa neste verão. O jogador de 23 anos teve uma ascensão meteórica desde que se transferiu para a região de West Midlands, e seu desempenho não passou despercebido pelos tradicionais gigantes da divisão.

Chelsea, Liverpool e Arsenal estão entre os muitos times interessados em uma negociação, com o Manchester United sendo outro clube que tem o jogador titular da seleção inglesa em sua mira.