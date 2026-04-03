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Aston Villa em alerta: Morgan Rogers abre as portas para uma transferência no verão, com quatro clubes interessados no astro inglês
Gigantes europeus e da Premier League estão de olho em Rogers
De acordo com o jornal The Sun, Rogers estaria considerando deixar o Aston Villa neste verão. O jogador de 23 anos teve uma ascensão meteórica desde que se transferiu para a região de West Midlands, e seu desempenho não passou despercebido pelos tradicionais gigantes da divisão.
Chelsea, Liverpool e Arsenal estão entre os muitos times interessados em uma negociação, com o Manchester United sendo outro clube que tem o jogador titular da seleção inglesa em sua mira.
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Situação contratual e posição do Villa
Rogers assinou um novo contrato de seis anos em novembro passado. Apesar da segurança proporcionada por um contrato de longo prazo, vários clubes de ponta acreditam que um acordo pode ser alcançado se o valor exigido for oferecido, e o Villa reconheceu que este verão pode ser o momento ideal para lucrar com a venda.
Pressão financeira no Villa Park
O Villa tem se esforçado para equilibrar as contas nas últimas janelas de transferências, mas a necessidade de um reinvestimento significativo permanece. Rogers, como um dos seus ativos mais valiosos, poderia sair simplesmente para evitar que o clube volte a ficar no vermelho.
Rogers ainda pode sair mesmo que o Villa chegue à Liga dos Campeões, com a possibilidade de ser vendido por um valor superior aos 100 milhões de libras que o Manchester City pagou por Jack Grealish em 2021.
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A busca pela inspiração criativa
Rogers tornou-se um jogador fundamental da seleção inglesa comandada por Thomas Tuchel e espera-se que participe da Copa do Mundo deste verão, seja na lateral ou como meio-campista ofensivo.