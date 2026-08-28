O Aston Villa confirmou a chegada de Jackson, com o atacante de 25 anos assinando um contrato de cinco anos que inclui a opção por mais 12 meses.

O acordo faz com que Unai Emery finalmente garanta um jogador que admira desde o período em que trabalharam juntos em La Liga. Entende-se que a taxa de transferência foi estruturada com uma taxa inicial de £47,5 milhões à vista e £17,5 milhões em adicionais, representando um lucro significativo para o Chelsea sobre os £32 milhões que pagou ao Villarreal em 2023.

A transferência marca uma espécie de volta para casa para Jackson, que viveu seu período mais produtivo sob o comando de Emery na Espanha. O clube de Midlands deu oficialmente as boas-vindas ao seu novo camisa 9 nas redes sociais, declarando a reunião da dupla. Desta vez em grená e azul.