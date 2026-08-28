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Aston Villa conclui contratação de Nicolas Jackson, do Chelsea, por £ 65 milhões, enquanto Unai Emery se reencontra com ex-atacante do Villarreal
Unai Emery garante alvo prioritário para o ataque
O Aston Villa confirmou a chegada de Jackson, com o atacante de 25 anos assinando um contrato de cinco anos que inclui a opção por mais 12 meses.
O acordo faz com que Unai Emery finalmente garanta um jogador que admira desde o período em que trabalharam juntos em La Liga. Entende-se que a taxa de transferência foi estruturada com uma taxa inicial de £47,5 milhões à vista e £17,5 milhões em adicionais, representando um lucro significativo para o Chelsea sobre os £32 milhões que pagou ao Villarreal em 2023.
A transferência marca uma espécie de volta para casa para Jackson, que viveu seu período mais produtivo sob o comando de Emery na Espanha. O clube de Midlands deu oficialmente as boas-vindas ao seu novo camisa 9 nas redes sociais, declarando a reunião da dupla. Desta vez em grená e azul.
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Chelsea se despede de atacante vencedora de títulos
Para o Chelsea, a saída de Jackson sinaliza uma continuidade na reformulação de seu setor ofensivo sob o comando de Xabi Alonso. Apesar de ter tido destaque na turnê de pré-temporada do clube e de ter sido integrado ao elenco principal no início deste verão, o atrativo de uma taxa de transferência substancial e o desejo do jogador de se reunir com Emery se mostraram decisivos.
O clube divulgou um comunicado reconhecendo suas contribuições, incluindo gols cruciais em competições europeias. O comunicado destacou: "Jackson fez parte dos elencos do Chelsea que conquistaram os títulos da UEFA Conference League e do Mundial de Clubes da FIFA. Ele marcou 13 gols durante aquela campanha, incluindo um na decisão em Wroclaw contra o Real Betis. O jogador de 25 anos atuou pelo Chelsea sob o comando de Alonso na pré-temporada, mas agora vai para o Villa Park e põe fim à sua passagem por Stamford Bridge. Agradecemos a Nico por seus esforços durante seu período no clube e desejamos a ele tudo de bom no futuro."
Fair Play Financeiro e a regra dos 45 dias
O acordo levantou questionamentos em toda a Premier League devido às complexas regras financeiras que regem transferências entre os mesmos dois clubes em uma única janela. Com Morgan Rogers se transferindo para o Chelsea em um negócio recorde do clube de £117 milhões e Jackson indo para o caminho oposto por £65 milhões, surgiram dúvidas sobre as regras da Uefa para "transações de troca de jogadores".
Esses regulamentos foram elaborados para impedir que os clubes inflem artificialmente seus lucros ao trocar jogadores por valores elevados. Especificamente, a Uefa ajustou as regras para analisar com mais rigor negócios feitos dentro de um intervalo de 45 dias entre si, o que normalmente exigiria que os lucros fossem rebaixados para a diferença líquida em caixa.
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Impacto na profundidade do elenco de Emery
Em campo, Jackson oferece a Emery uma opção ofensiva versátil, já bastante familiarizada com suas exigências táticas. Depois de passar o último ano aprimorando seu jogo na Bundesliga, o atacante senegalês retorna à Inglaterra com finalização mais apurada e maturidade física. A expectativa é que ele dispute diretamente com Ollie Watkins uma vaga entre os titulares ou, possivelmente, atue por um lado do ataque, dada sua experiência jogando em toda a linha de frente.
A transferência representa o terceiro grande negócio entre Villa e Chelsea neste verão, com rumores persistindo de que o goleiro Emiliano Martinez pode ser o próximo a se transferir para Londres.
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