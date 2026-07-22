Aston Villa chega a acordo definitivo com o Chelsea por Garnacho: os detalhes da transação e o que muda para a Roma

Com a possibilidade de Garnacho descartada, a Roma continua aguardando novidades definitivas sobre o caso Summerville: o atacante holandês do West Ham dará em breve uma resposta aos giallorossi, que haviam chegado a um acordo preliminar com o jogador e com o clube inglês no valor de 50 milhões de euros, incluindo bônus, mas nas últimas horas o Al-Hilal entrou repentinamente na disputa, oferecendo 80 milhões de euros ao West Ham e um salário muito mais alto para o jogador. Schjelderup, do Benfica, e Antonio Nusa, do Leipzig, são outras duas opções que a Roma está avaliando para atender às exigências de Gian Piero Gasperini.