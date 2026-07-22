A contratação de Alejandro Garnacho pelo Aston Villa está fechada. Segundo informações de Fabrizio Romano, o clube de Birmingham chegou a um acordo definitivo com o Chelsea pelo atacante argentino, que nas últimas semanas também havia sido alvo do interesse da Roma, que busca pelo menos dois reforços para as posições de pontas de ataque.
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Aston Villa chega a acordo definitivo com o Chelsea por Garnacho: os detalhes da transação e o que muda para a Roma
AS CONDIÇÕES
O acordo foi fechado com base em um empréstimo com opção de compra, que pode se tornar obrigatória caso sejam cumpridas determinadas condições. Os exames médicos do jogador já foram agendados e está pronto um contrato válido até 2031, caso a opção de compra seja exercida ao final da temporada 2026/2027. Para o sucesso da operação, foram fundamentais a vontade do técnico do Aston Villa, Unai Emery — grande admirador de Garnacho —, e as relações entre os dois clubes, que nos últimos dias também concretizaram a transferência de Morgan Rogers para o Chelsea por 137 milhões de euros.
OS NÚMEROS DE GARNACHO
Durante sua passagem por Londres, Garnacho disputou um total de 43 partidas, marcando 8 gols e dando 4 assistências. Antes de jogar pelos Blues, o jogador nascido em 2004 vestiu a camisa do Manchester United, primeiro nas categorias de base e depois no time principal, somando um total de 144 partidas e 26 gols.
O QUE MUDARÁ PARA A ROMA
Com a possibilidade de Garnacho descartada, a Roma continua aguardando novidades definitivas sobre o caso Summerville: o atacante holandês do West Ham dará em breve uma resposta aos giallorossi, que haviam chegado a um acordo preliminar com o jogador e com o clube inglês no valor de 50 milhões de euros, incluindo bônus, mas nas últimas horas o Al-Hilal entrou repentinamente na disputa, oferecendo 80 milhões de euros ao West Ham e um salário muito mais alto para o jogador. Schjelderup, do Benfica, e Antonio Nusa, do Leipzig, são outras duas opções que a Roma está avaliando para atender às exigências de Gian Piero Gasperini.
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