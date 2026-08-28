O clube conseguiu fechar a contratação de Mbaye depois de igualar a avaliação de € 55 milhões feita pelos campeões franceses. Conforme noticiado pelo The Athletic, o acordo está atualmente em processo de finalização, com toda a documentação necessária já em andamento.

A forte relação entre o presidente do Aston Villa, Nassef Sawiris, e o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, foi um fator crucial para a conclusão do acordo.

Mbaye despertou interesse substancial de outros grandes clubes neste verão europeu, principalmente do Liverpool, mas o Aston Villa agiu de forma decisiva para garantir sua contratação. Ele representa um reforço significativo para o clube, encaixando-se perfeitamente nos planos táticos traçados pelo técnico Emery.