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Aston Villa acerta transferência inicial de € 55 milhões para contratar a joia do PSG Ibrahim Mbaye
Aston Villa chega a acordo com o PSG por taxa de transferência
O clube conseguiu fechar a contratação de Mbaye depois de igualar a avaliação de € 55 milhões feita pelos campeões franceses. Conforme noticiado pelo The Athletic, o acordo está atualmente em processo de finalização, com toda a documentação necessária já em andamento.
A forte relação entre o presidente do Aston Villa, Nassef Sawiris, e o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, foi um fator crucial para a conclusão do acordo.
Mbaye despertou interesse substancial de outros grandes clubes neste verão europeu, principalmente do Liverpool, mas o Aston Villa agiu de forma decisiva para garantir sua contratação. Ele representa um reforço significativo para o clube, encaixando-se perfeitamente nos planos táticos traçados pelo técnico Emery.
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Mbaye traz experiência no time principal apesar da pouca idade
O adolescente se juntou originalmente ao PSG vindo do FC Versailles 78 no verão de 2018 e rapidamente progrediu nas categorias de base do clube. Ele fez sua estreia profissional pelo clube francês em agosto de 2024, com apenas 16 anos.
Desde então, Mbaye acumula 42 jogos pelo time principal, com quatro gols e quatro assistências. Só na última temporada, ele marcou três gols e deu duas assistências em 31 partidas por todas as competições. Durante sua passagem por Paris, Mbaye também se tornou o jogador mais jovem a iniciar uma partida oficial pelo PSG. Ele foi titular em 10 jogos da Ligue 1 e em uma partida da Champions League, demonstrando estar pronto para o futebol europeu de alto nível.
Sucesso internacional e reformulação do elenco no verão
No cenário internacional, Mbaye trocou sua lealdade das seleções de base da França para representar Senegal. Desde que estreou pela nação africana em novembro de 2025, o ponta soma 15 partidas pela seleção. Ele teve papel importante no título da Copa Africana de Nações de 2025, disputando seis partidas, e foi titular em três jogos durante a Copa do Mundo de 2026, marcando contra a França em 16 de junho.
Em nível de clubes, o Aston Villa tem sido extremamente ativo nesta janela de transferências, com oito contratações já feitas. Nicolas Jackson deve ser o nono reforço. O clube também teve saídas importantes, com Morgan Rogers se transferindo para o Chelsea por £117 mi e Ollie Watkins indo para o Al Hilal.
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O que vem a seguir para o Aston Villa e Mbaye?
O Aston Villa agora vai se concentrar em finalizar os exames médicos e a documentação formal para anunciar oficialmente Mbaye. Assim que isso for concluído, ele será integrado imediatamente ao elenco principal, oferecendo uma opção natural pelo lado direito para Emery. Com Garnacho chegando por empréstimo e Jackson se juntando ao time, o clube reformulou completamente sua linha de ataque antes de uma exigente campanha na Premier League e na Europa.
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