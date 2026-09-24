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Aston Villa abre conversas por renovação com Emi Buendia enquanto Unai Emery se movimenta para garantir o futuro de longo prazo do meia-armador
Garantindo o futuro de um meia-chave
O Aston Villa abriu conversas por um novo contrato para Buendia, de acordo com o Daily Mail. O internacional argentino se aproxima da fase final de seu contrato atual, que deve expirar no verão de 2027.
O Aston Villa tem uma opção oficial para prorrogar a permanência de Buendia por mais um ano, até 2028. No entanto, o clube de Midlands idealmente quer amarrá-lo por ainda mais tempo, com discussões já em andamento para chegar a um acordo. O jogador de 29 anos se estabeleceu como um ativo vital para o Villa, exibindo uma forma particularmente impressionante durante grande parte de 2026.
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Superando as dificuldades iniciais no Villa Park
Buendia chamou a atenção dos principais clubes da Premier League pela primeira vez durante uma passagem impressionante pelo Norwich City. Apesar daquela promessa inicial, o argentino precisou de tempo para encontrar regularidade depois de chegar ao Villa Park.
Em vez de desaparecer, o jogador de 29 anos trabalhou incansavelmente nos bastidores para se manter nos planos de Emery. Sua enorme determinação acabou sendo recompensada, garantindo a ele a oportunidade de uma renovação de contrato após uma evolução pessoal dramática em campo.
Emery rasgou elogios ao meia no ano passado pela forma como ele salvou sua carreira no Villa. "Tudo o que aconteceu ao redor dele, ele mereceu porque trabalhou duro para recuperar sua melhor forma como jogador", disse Emery.
Reconstruindo a estabilidade após saídas no verão
Emery continuava totalmente convencido de que Buendia retribuiria a confiança do clube com atuações de alto nível. "Quando decidimos mantê-lo aqui, e ele também decidiu ficar aqui, eu estava confiante de que ele poderia alcançar os números que está conseguindo", acrescentou o técnico.
Garantir o futuro de Buendia se tornou ainda mais crucial após uma turbulenta janela de transferências de verão no Villa Park. O clube sofreu a perda de várias estrelas centrais que partiram para rivais da Premier League.
Morgan Rogers se transferiu para o Chelsea, zagueiro Ezri Konsa saiu para o Arsenal, e Youri Tielemans foi contratado pelo Manchester United. Essas saídas importantes deixaram o Villa desesperado para evitar mais mudanças no elenco.
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Passo vital no projeto em andamento de Emery
Manter um recurso ofensivo já comprovado como Buendia é um passo crucial para manter a continuidade sob o comando de Emery. Com as conversas agora oficialmente em andamento, o Villa espera concluir as negociações rapidamente para afastar possíveis interessados.
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