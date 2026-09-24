O Aston Villa abriu conversas por um novo contrato para Buendia, de acordo com o Daily Mail. O internacional argentino se aproxima da fase final de seu contrato atual, que deve expirar no verão de 2027.

O Aston Villa tem uma opção oficial para prorrogar a permanência de Buendia por mais um ano, até 2028. No entanto, o clube de Midlands idealmente quer amarrá-lo por ainda mais tempo, com discussões já em andamento para chegar a um acordo. O jogador de 29 anos se estabeleceu como um ativo vital para o Villa, exibindo uma forma particularmente impressionante durante grande parte de 2026.