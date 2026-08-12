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Aston Villa abre conversas para contratar o ex-zagueiro do Manchester United Aaron Wan-Bissaka, do rebaixado West Ham
Unai Emery mira reforços para a lateral direita
O técnico do Aston Villa, Emery, identificou a lateral direita como uma área prioritária para reforçar neste verão, enquanto busca montar um elenco capaz de competir em várias frentes. O clube procura ativamente uma concorrência de alto nível para o atual titular Matty Cash, e Wan-Bissaka surgiu como um dos principais candidatos na lista de alvos reportada pelo The Athletic. A solidez defensiva do jogador de 28 anos é vista como um encaixe ideal para a flexibilidade tática que Emery exige de sua linha defensiva.
A investida por Wan-Bissaka acontece depois de outras negociações em potencial para a mesma posição não terem sido concluídas nos estágios iniciais da janela de transferências, enquanto o Aston Villa busca montar um elenco capaz de competir na Champions League na próxima temporada após o título da Liga Europa na última campanha e um impressionante quarto lugar na Premier League. Uma transferência por Emerson Royal, defensor do Flamengo e ex-Tottenham Hotspur, não se concretizou, levando a equipe de recrutamento a voltar suas atenções para outras opções.
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Uma tábua de salvação após o rebaixamento do West Ham
O West Ham United se encontra em uma situação difícil após sua queda para a Championship, marcando a primeira vez que o clube do leste de Londres disputará a segunda divisão desde a temporada 2011-12. Como consequência, entende-se que o West Ham está aberto a sancionar a saída de Wan-Bissaka. O defensor fez 27 partidas em todas as competições pelo West Ham na última temporada, além de ter contribuído com três assistências.
Apesar da alta avaliação, a transferência representaria uma mudança significativa de cenário para o jogador, que teve dificuldades para conseguir minutos de forma consistente no fim da última temporada. Wan-Bissaka foi titular em apenas dois dos últimos sete jogos do West Ham na campanha, frequentemente acabando preterido por Kyle Walker-Peters. Seu contrato no London Stadium vai até 2031, depois de ter assinado um vínculo de sete anos ao chegar vindo do Manchester United em um acordo de £15 milhões.
Tradição internacional e a história do United
Enquanto sua equipe enfrentava dificuldades, Wan-Bissaka seguiu como peça-chave no cenário internacional pela RD Congo. Ele foi titular nos quatro jogos da seleção na Copa do Mundo deste verão, com atuações impressionantes que chamaram a atenção de vários olheiros.
Antes de sua passagem por Londres, Wan-Bissaka se firmou como um dos defensores mais confiáveis da Europa no mano a mano durante um período de sucesso em Old Trafford. Ele fez 190 partidas ao longo de cinco temporadas pelo Manchester United, onde foi parte fundamental dos elencos que conquistaram títulos, vencendo a Copa da Liga Inglesa em 2022-23 e a Copa da Inglaterra em 2023-24.
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Concorrência por vagas no West Ham
Desde que se transferiu para o West Ham, Wan-Bissaka fez 65 partidas ao longo de duas temporadas, mas sua evolução foi ocasionalmente interrompida por compromissos internacionais. Sua ausência durante a Copa Africana de Nações (AFCON) permitiu que Walker-Peters ganhasse força na briga por uma vaga entre os titulares, um desafio que Wan-Bissaka teve dificuldade para superar nas semanas finais da temporada.
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