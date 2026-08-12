Aston Villa abre conversas para contratar o ex-zagueiro do Manchester United Aaron Wan-Bissaka, do rebaixado West Ham

O técnico do Aston Villa, Emery, identificou a lateral direita como uma área prioritária para reforçar neste verão, enquanto busca montar um elenco capaz de competir em várias frentes. O clube procura ativamente uma concorrência de alto nível para o atual titular Matty Cash, e Wan-Bissaka surgiu como um dos principais candidatos na lista de alvos reportada pelo The Athletic. A solidez defensiva do jogador de 28 anos é vista como um encaixe ideal para a flexibilidade tática que Emery exige de sua linha defensiva.

A investida por Wan-Bissaka acontece depois de outras negociações em potencial para a mesma posição não terem sido concluídas nos estágios iniciais da janela de transferências, enquanto o Aston Villa busca montar um elenco capaz de competir na Champions League na próxima temporada após o título da Liga Europa na última campanha e um impressionante quarto lugar na Premier League. Uma transferência por Emerson Royal, defensor do Flamengo e ex-Tottenham Hotspur, não se concretizou, levando a equipe de recrutamento a voltar suas atenções para outras opções.