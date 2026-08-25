Fundamentalmente para o Villa, o próprio jogador demonstrou estar aberto ao destino. A perspectiva de jogar na Premier League sob o comando de Emery, combinada com o atrativo do futebol de Champions League no Villa Park, tornou a transferência uma proposta atraente para o jogador de 27 anos. À medida que o prazo se aproxima, a pressão está sobre o Villa para formalizar seu interesse com uma oferta concreta. O Galatasaray é atualmente o único outro clube a ter feito uma proposta direta ao jogador.

Enquanto isso, após garantir vaga na Champions League, o Villa está desesperado para substituir a produção de Ollie Watkins, que, segundo informações, se aproxima de uma lucrativa transferência para o Al Hilal. Além disso, o poder financeiro do Villa foi significativamente reforçado pela venda de Morgan Rogers ao Chelsea por uma taxa informada de € 137 milhões, dando ao clube os recursos necessários para atender à alta avaliação do Milan por seu atacante estrela.