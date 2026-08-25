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Aston Villa abre conversas com o Milan por Rafael Leao enquanto astro português se aproxima de saída surpreendente
Villa avança por superestrela portuguesa
O Aston Villa surgiu como o surpreendente favorito para garantir a contratação de Leao, à medida que o clube de West Midlands intensifica seus esforços para reforçar as opções ofensivas de Unai Emery. Segundo a Sky Sport Italia, o time da Premier League iniciou oficialmente contato com o Milan para avaliar a viabilidade de um acordo pelo ponta de 27 anos. A negociação está sendo conduzida pelo superagente Jorge Mendes, que tem sido fundamental para colocar os dois clubes em contato direto enquanto tentam encontrar um denominador comum sobre uma possível taxa de transferência. Leao agora enfrenta a possibilidade de um futuro longe da Lombardia, à medida que o clube inglês sinaliza sua séria intenção. Ainda não há ofertas, mas as conversas já começaram em estágio inicial.
- AFP
O custo de uma saída de San Siro
O Milan estaria preparado para endurecer nas negociações por seu principal ativo, e as exigências financeiras refletem o status de Leao como um dos atacantes mais empolgantes do futebol mundial. Entende-se que o gigante italiano busca um pacote substancial para autorizar a venda, com relatos sugerindo que o clube acredita que o preço certo é de 50 milhões de euros, mais 10 milhões adicionais em bônus. Esse valor serve como base para as negociações, já que o Milan não está sob pressão imediata para vender, mas está cada vez mais ciente do desejo do jogador de se testar em um ambiente diferente.
Leão aberto ao desafio da Premier League
Fundamentalmente para o Villa, o próprio jogador demonstrou estar aberto ao destino. A perspectiva de jogar na Premier League sob o comando de Emery, combinada com o atrativo do futebol de Champions League no Villa Park, tornou a transferência uma proposta atraente para o jogador de 27 anos. À medida que o prazo se aproxima, a pressão está sobre o Villa para formalizar seu interesse com uma oferta concreta. O Galatasaray é atualmente o único outro clube a ter feito uma proposta direta ao jogador.
Enquanto isso, após garantir vaga na Champions League, o Villa está desesperado para substituir a produção de Ollie Watkins, que, segundo informações, se aproxima de uma lucrativa transferência para o Al Hilal. Além disso, o poder financeiro do Villa foi significativamente reforçado pela venda de Morgan Rogers ao Chelsea por uma taxa informada de € 137 milhões, dando ao clube os recursos necessários para atender à alta avaliação do Milan por seu atacante estrela.
- Getty Images Sport
Juventus monitora a situação
Embora o Villa esteja na liderança da disputa, não é o único peso-pesado europeu acompanhando de perto os desdobramentos de Leao. Na Itália, a Juventus manifestou admiração pelo astro português, principalmente enquanto enfrenta uma crise significativa de lesões no setor ofensivo. A Velha Senhora lida atualmente com a ausência de longo prazo de Kenan Yildiz, que sofre com uma lesão no pé esquerdo e pode ficar fora por vários meses. Esse revés obrigou o gigante de Turim a vasculhar o mercado em busca de reforços de elite, e a apreciação por Leao foi observada pela cúpula da Juventus durante este período crítico.
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