"Assunto delicado": o FC Barcelona parece ter apenas uma solução para o caso de Marc-André ter Stegen

De acordo com a reportagem, assim que Ter Stegen estiver recuperado, o Barça pretende voltar a emprestar o goleiro, que já foi descrito pelo jornal como uma “batata quente” no elenco. Assim como no acordo com o Girona, os blaugranas provavelmente terão que arcar novamente com grande parte do salário de Ter Stegen para que algum clube se interesse seriamente pelo jogador de 34 anos.

Um novo empréstimo ao Girona está fora de questão, já que o time foi rebaixado da LaLiga no fim de semana.

Ter Stegen joga pelo FC Barcelona há doze anos. Ele se transferiu do Borussia Mönchengladbach para o clube catalão em 2014 por uma taxa de transferência de doze milhões de euros.