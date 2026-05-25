É o que informa o jornal esportivo espanhol Mundo Deportivo. Segundo a publicação, uma transferência definitiva de ter Stegen, que ainda tem contrato com os catalães até 2028, seria muito difícil de concretizar. Por um lado, o goleiro alemão, como ex-capitão da equipe, recebe um salário generoso; por outro, ele se mostrou propenso a lesões no passado recente, de modo que provavelmente nenhum outro clube assumirá o risco financeiro de uma contratação definitiva.
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"Assunto delicado": o FC Barcelona parece ter apenas uma solução para o caso de Marc-André ter Stegen
No verão passado, o Barça contratou Joan Garcia, do Espanyol, como seu novo goleiro titular. Ter Stegen ficou fora dos gramados por um longo período na primeira metade da temporada devido a uma lesão nas costas e, em seguida, foi emprestado ao Girona no meio do ano para ganhar ritmo de jogo, com o objetivo de poder viajar para a Copa do Mundo como goleiro titular da seleção alemã.
Após apenas duas partidas pelo Girona, ele sofreu uma lesão na coxa, ficou fora dos gramados por um longo período e, por isso, teve que desistir do sonho de disputar a Copa do Mundo.
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O Barça arcará com a maior parte do salário de Ter Stegen
De acordo com a reportagem, assim que Ter Stegen estiver recuperado, o Barça pretende voltar a emprestar o goleiro, que já foi descrito pelo jornal como uma “batata quente” no elenco. Assim como no acordo com o Girona, os blaugranas provavelmente terão que arcar novamente com grande parte do salário de Ter Stegen para que algum clube se interesse seriamente pelo jogador de 34 anos.
Um novo empréstimo ao Girona está fora de questão, já que o time foi rebaixado da LaLiga no fim de semana.
Ter Stegen joga pelo FC Barcelona há doze anos. Ele se transferiu do Borussia Mönchengladbach para o clube catalão em 2014 por uma taxa de transferência de doze milhões de euros.
Os números de Marc-André ter Stegen no FC Barcelona:
Jogos: 423 Gols sofridos: 416 Jogos sem sofrer gols: 176