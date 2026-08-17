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'Assumo total responsabilidade' - Gennaro Gattuso se desculpa após a derrota da Lazio para o Mantova na Copa da Itália
Zebras produzem surpreendente zebra
A Lazio sofreu uma amarga eliminação precoce na Coppa Italia ao cair de forma surpreendente por 2 a 0 para o Mantova no Stadio Olimpico. Apesar de dominar as ações no início, a equipe desperdiçou uma sequência de chances claras com Matteo Cancellieri e Boulaye Dia antes de Francesco Ruocco colocar os visitantes em vantagem aos 75 minutos. Uma pressão desesperada no fim em busca do empate teve efeito contrário de forma dramática, quando Ismael Cajazzo selou a zebra com um contra-ataque impiedoso nos acréscimos.
- Getty Images Sport
Técnico assume a culpa
Falando à Sportmediasetapós o apito final, Gattuso pediu desculpas sem reservas pela atuação apagada de sua equipe: "É um golpe duro. Estou assumindo a responsabilidade porque é a coisa certa a fazer, mas agora é hora de ficar calado e trabalhar duro. Assumo total responsabilidade. Sabíamos que tínhamos muito trabalho a fazer. Neste momento dói, e precisamos pedir desculpas. Seguimos em frente, e certamente continuo ao lado desses caras, que estão dando tudo de si."
O treinador também apontou para uma atuação passiva no primeiro tempo, que permitiu aos visitantes crescerem em confiança: "Temos muitas áreas para melhorar. Este momento machuca, mas precisamos seguir fortes. É verdade que tivemos algumas chances, mas no primeiro tempo fizemos tudo pela metade: nunca fomos agressivos o suficiente e demos espaço demais para eles. Prefiro que os jogadores criem chances e as desperdicem. Desde o primeiro dia, sabemos que precisamos permanecer unidos e trabalhar duro. Só por meio do trabalho duro e do desejo de fazer uma boa temporada podemos sair dessa."
Treinador rejeita desculpas por transferência
O ex-treinador do AC Milan se recusou a buscar refúgio em uma possível movimentação no mercado de transferências e exigiu total responsabilidade de quem esteve em campo: "Hoje não é sobre o mercado. É sobre os jogadores que entraram em campo. É fácil dizer que está faltando isso ou aquilo. Neste momento, precisamos de responsabilidade, e depois vamos ver o que acontece nos próximos dias."
Ele pediu calma nos bastidores na tentativa de reconstruir a relação com uma torcida cada vez mais frustrada: "Os rapazes estão trabalhando bem, estão com vontade de trabalhar. Mudamos muita coisa. Estamos trabalhando há 40 dias e há muita vontade e comprometimento. Mas esta noite é uma pílula amarga de engolir; esperamos conseguir lidar bem com isso e trabalhar em paz. Sabemos que as pessoas do lado de fora não estão felizes, e esperamos mudar essa dinâmica também."
- Getty Images Sport
Exigências do calendário nacional pedem resposta
A derrota humilhante encerra abruptamente a trajetória da Lazio na copa, deixando a equipe focada exclusivamente na liga nacional, sem distrações europeias. Gattuso tem uma tarefa urgente para restaurar o moral antes de viajar para enfrentar o Bologna na estreia da Serie A na segunda-feira, 24 de agosto. A pressão na capital aumentará rapidamente se a equipe romana não der uma resposta firme no Stadio Renato Dall'Ara.
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