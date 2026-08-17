'Assumo total responsabilidade' - Gennaro Gattuso se desculpa após a derrota da Lazio para o Mantova na Copa da Itália

Falando à Sportmediasetapós o apito final, Gattuso pediu desculpas sem reservas pela atuação apagada de sua equipe: "É um golpe duro. Estou assumindo a responsabilidade porque é a coisa certa a fazer, mas agora é hora de ficar calado e trabalhar duro. Assumo total responsabilidade. Sabíamos que tínhamos muito trabalho a fazer. Neste momento dói, e precisamos pedir desculpas. Seguimos em frente, e certamente continuo ao lado desses caras, que estão dando tudo de si."

O treinador também apontou para uma atuação passiva no primeiro tempo, que permitiu aos visitantes crescerem em confiança: "Temos muitas áreas para melhorar. Este momento machuca, mas precisamos seguir fortes. É verdade que tivemos algumas chances, mas no primeiro tempo fizemos tudo pela metade: nunca fomos agressivos o suficiente e demos espaço demais para eles. Prefiro que os jogadores criem chances e as desperdicem. Desde o primeiro dia, sabemos que precisamos permanecer unidos e trabalhar duro. Só por meio do trabalho duro e do desejo de fazer uma boa temporada podemos sair dessa."