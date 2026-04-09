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Yosua Arya

Traduzido por

"Assumo a responsabilidade" – Estrela do Barcelona fica arrasada após o papel que desempenhou na surpreendente derrota para o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões

P. Cubarsi
Barcelona
Barcelona x Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
Liga dos Campeões

O zagueiro do Barcelona, Pau Cubarsi, pediu desculpas publicamente após receber o cartão vermelho que mudou o rumo da partida nas quartas de final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid. A expulsão do jovem jogador abriu caminho para que Julián Álvarez e Alexander Sorloth garantissem uma vantagem confortável para os visitantes na primeira partida.

  • O cartão vermelho muda o rumo da partida

    O rumo do confronto entre os dois times espanhóis mudou drasticamente aos 43 minutos, no Camp Nou. Após um contra-ataque rápido do Atlético, Cubarsi derrubou Giuliano Simeone perto da entrada da área, desencadeando uma sequência de eventos que definiu a noite. O árbitro Istvan Kovacs inicialmente mostrou um cartão amarelo, mas foi levado a consultar o monitor ao lado do campo pelo VAR. Após uma longa análise, o árbitro considerou Cubarsi o último homem e agravou a punição para um cartão vermelho direto, deixando a equipe de Hansi Flick com um jogador a menos pouco antes do intervalo.

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  • Cubarsi quebra o silêncio

    Ao se manifestar nas redes sociais após o apito final, o jogador formado na Masia não se esquivou de assumir sua responsabilidade pela derrota. O zagueiro central reconheceu a gravidade do incidente e, ao mesmo tempo, pediu união ao time antes da partida de volta em Madri.

    “Uma jogada determina o jogo e a eliminatória”, escreveu Cubarsi no Instagram. “Isso é futebol e assumo a responsabilidade pelo resultado. Ainda há um longo caminho a percorrer nesta eliminatória de duas partidas, e estamos mais unidos do que nunca: somos uma família e sempre demonstramos isso. Seguindo em frente, com esforço e determinação, nunca desistiremos.”

  • Alvarez aproveita erro do Blaugrana

    As consequências da falta foram imediatas e graves. Na cobrança do tiro livre resultante, Álvarez deu um show de habilidade individual, mandando uma bola com efeito certeira no ângulo superior para colocar os visitantes na frente. A situação piorou para os donos da casa no segundo tempo, quando Sorloth ampliou a vantagem da equipe de Diego Simeone. O gol do norueguês garantiu ao Atlético uma vantagem confortável de 2 a 0 para levar de volta ao Metropolitano.

  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    E agora?

    Flick terá agora de enfrentar a segunda partida sem um dos seus jovens defensores de maior confiança. Embora o Barcelona tenha criado várias oportunidades por meio de Lamine Yamal e Marcus Rashford antes da expulsão, a falta de eficiência na finalização deixou o time à beira da eliminação europeia.

    O Barça agora voltará sua atenção para o clássico catalão contra o Espanyol na La Liga, ainda confortavelmente na liderança da tabela, sete pontos à frente do Real Madrid. Depois disso, os jogadores de Flick buscarão uma reviravolta contra o Atlético de Madrid na partida de volta na próxima semana.

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