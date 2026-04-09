"Assumo a responsabilidade" – Estrela do Barcelona fica arrasada após o papel que desempenhou na surpreendente derrota para o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões

Ao se manifestar nas redes sociais após o apito final, o jogador formado na Masia não se esquivou de assumir sua responsabilidade pela derrota. O zagueiro central reconheceu a gravidade do incidente e, ao mesmo tempo, pediu união ao time antes da partida de volta em Madri.

“Uma jogada determina o jogo e a eliminatória”, escreveu Cubarsi no Instagram. “Isso é futebol e assumo a responsabilidade pelo resultado. Ainda há um longo caminho a percorrer nesta eliminatória de duas partidas, e estamos mais unidos do que nunca: somos uma família e sempre demonstramos isso. Seguindo em frente, com esforço e determinação, nunca desistiremos.”