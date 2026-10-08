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'Assumam isso!' - Gary Lineker pede que o Manchester City aceite a punição enquanto o clube enfrenta a perspectiva de perder títulos
City foi considerado culpado de praticamente todas as acusações
Há pouco mais de uma semana, a Premier League anunciou que um painel independente considerou o Manchester City culpado de todas as acusações financeiras após uma audiência de oito semanas, concluída no fim de 2024. Apesar de supostamente ter tomado conhecimento do veredicto iminente durante o verão, o gigante do Etihad seguiu adiante e gastou aproximadamente £ 400 milhões na janela de transferências recente.
O clube já apresentou recurso, com uma resolução final prevista para janeiro. Paralelamente, uma audiência separada determinará as sanções exatas. As punições podem variar de multas substanciais e proibições de transferências a uma devastadora perda de pontos que efetivamente garantiria o rebaixamento da elite.
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Lineker exige responsabilização
Falando na Leaders Week London 2026, em Stamford Bridge, Lineker alertou que a situação parece sombria para o clube de Manchester. Ele descartou de imediato qualquer sugestão de uma trama orquestrada contra o clube.
"Parece realmente muito ruim para o Manchester City", disse o ex-atacante da Inglaterra. "Quando falam sobre as teorias da conspiração da Premier League, você simplesmente pensa consigo mesmo: bem, isso na verdade é a última coisa no mundo que a Premier League iria querer.
"Então, eu adoraria ver o City agora simplesmente assumir isso e dizer: 'OK, erramos, mas pelo bem do jogo, vamos aceitar, aceitar qualquer punição que vier em nossa direção e seguir em frente.
"Isso seria uma bênção e eles poderiam salvar um pouco a própria imagem. No momento, isso não parece muito provável. Mas é prejudicial. Eu não ficaria surpreso se isso acabasse levando à retirada de títulos."
Lineker também destacou o dano colateral que punições severas vão causar a partes inocentes. "No fim das contas, quem sofre com isso? Jogadores e torcedores", continuou. "Vai ser uma dessas punições, e obviamente tem que ser severa, porque estamos falando de muitas infrações. Então vai ser difícil, e cada um terá uma ideia diferente do que isso deveria ser."
Recorrendo aos seus próprios tempos de jogador, o ex-apresentador do Match of the Day demonstrou empatia com o elenco atual. "Não é algo que eu realmente tenha vivido com muita frequência na minha carreira", disse. "Lembro quando os clubes ingleses foram banidos da Europa, e isso me custou disputar a Copa dos Campeões Europeus pelo Everton. Então, de novo, os jogadores vão sofrer com isso, e é isso."
Rivais aguardam nos bastidores
Os efeitos em cadeia do veredicto de culpa já estão sendo sentidos em todo o futebol inglês. Arsenal, Liverpool, Tottenham e Manchester United foram supostamente informados da decisão do painel antes do restante da liga. Esses quatro rivais, de forma notável, reservaram seu direito legal de buscar compensação do City.
A diretoria do City, sem dúvida, tirará confiança de seu histórico em batalhas judiciais. O clube do Etihad reverteu com sucesso uma suspensão de dois anos da Liga dos Campeões da UEFA em 2020 e espera desesperadamente que seu recurso atual resulte em um alívio semelhante até o ano-novo.
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Anfield hostil à espera
O time de Enzo Maresca precisa deixar momentaneamente de lado sua turbulência fora de campo enquanto se prepara para um confronto monumental da Premier League neste domingo. O City viaja para Merseyside para enfrentar o Liverpool, um dos clubes que acompanham ativamente as consequências legais e de compensação. O Manchester City pode esperar uma recepção ferozmente hostil quando entrar em campo em Anfield em meio à controvérsia em curso.
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