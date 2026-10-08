'Assumam isso!' - Gary Lineker pede que o Manchester City aceite a punição enquanto o clube enfrenta a perspectiva de perder títulos

Falando na Leaders Week London 2026, em Stamford Bridge, Lineker alertou que a situação parece sombria para o clube de Manchester. Ele descartou de imediato qualquer sugestão de uma trama orquestrada contra o clube.

"Parece realmente muito ruim para o Manchester City", disse o ex-atacante da Inglaterra. "Quando falam sobre as teorias da conspiração da Premier League, você simplesmente pensa consigo mesmo: bem, isso na verdade é a última coisa no mundo que a Premier League iria querer.

"Então, eu adoraria ver o City agora simplesmente assumir isso e dizer: 'OK, erramos, mas pelo bem do jogo, vamos aceitar, aceitar qualquer punição que vier em nossa direção e seguir em frente.

"Isso seria uma bênção e eles poderiam salvar um pouco a própria imagem. No momento, isso não parece muito provável. Mas é prejudicial. Eu não ficaria surpreso se isso acabasse levando à retirada de títulos."

Lineker também destacou o dano colateral que punições severas vão causar a partes inocentes. "No fim das contas, quem sofre com isso? Jogadores e torcedores", continuou. "Vai ser uma dessas punições, e obviamente tem que ser severa, porque estamos falando de muitas infrações. Então vai ser difícil, e cada um terá uma ideia diferente do que isso deveria ser."

Recorrendo aos seus próprios tempos de jogador, o ex-apresentador do Match of the Day demonstrou empatia com o elenco atual. "Não é algo que eu realmente tenha vivido com muita frequência na minha carreira", disse. "Lembro quando os clubes ingleses foram banidos da Europa, e isso me custou disputar a Copa dos Campeões Europeus pelo Everton. Então, de novo, os jogadores vão sofrer com isso, e é isso."



