Esse panfleto tinha inicialmente o objetivo de sensibilizar as crianças para o racismo, mas a ação acabou se transformando em um verdadeiro escândalo. Em uma das caricaturas da brochura, um membro da Ku Klux Klan, facilmente reconhecível pela túnica branca e pelo chapéu pontudo, exibe o logotipo do FC Millwall no peito.
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Associação ao Ku Klux Klan: clube inglês pondera tomar medidas legais contra a Câmara Municipal de Westminster
A história por trás disso foi inspirada nas declarações do ex-jogador profissional do Chelsea Paul Canoville, que em 1981 se tornou o primeiro jogador negro na história do clube dos Blues. No panfleto, o jogador, hoje com 64 anos, fala detalhadamente e descreve suas experiências com o racismo no futebol inglês.
Especificamente, ele relembrou uma viagem para jogar fora de casa contra o FC Millwall, onde foi alvo de hostilidade racista massiva por parte dos torcedores locais. “O racismo nunca desapareceu. Fui duramente insultado em uma partida da equipe reserva no Millwall, mas então pude mostrar aos racistas minha medalha de campeão da 2ª Divisão de 1984”, afirma ele.
O Millwall reserva-se o direito de tomar medidas legais
A distribuição do folheto já foi suspensa, e a Câmara Municipal de Westminster apresentou desculpas ao clube do sudeste de Londres. “A Câmara Municipal confirmou que não serão produzidas nem distribuídas mais cópias da imagem com o logotipo do clube e que todo o material restante em seu poder será destruído.”
Além disso, teria havido um “pedido de desculpas completo pelo grave uso indevido de um emblema registrado do clube”. “Este havia sido colocado em uma imagem de um membro de um grupo de ódio racista em um folheto sobre educação infantil distribuído em escolas, criando uma imagem falsa e prejudicial do clube”, dizia o comunicado.
O Millwall reserva-se, no entanto, o direito de tomar medidas legais contra as autoridades no caso. Atualmente, o clube está analisando “sua posição jurídica nesta questão”, razão pela qual não deseja se pronunciar sobre o assunto até segunda ordem.