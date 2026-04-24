A distribuição do folheto já foi suspensa, e a Câmara Municipal de Westminster apresentou desculpas ao clube do sudeste de Londres. “A Câmara Municipal confirmou que não serão produzidas nem distribuídas mais cópias da imagem com o logotipo do clube e que todo o material restante em seu poder será destruído.”

Além disso, teria havido um “pedido de desculpas completo pelo grave uso indevido de um emblema registrado do clube”. “Este havia sido colocado em uma imagem de um membro de um grupo de ódio racista em um folheto sobre educação infantil distribuído em escolas, criando uma imagem falsa e prejudicial do clube”, dizia o comunicado.

O Millwall reserva-se, no entanto, o direito de tomar medidas legais contra as autoridades no caso. Atualmente, o clube está analisando “sua posição jurídica nesta questão”, razão pela qual não deseja se pronunciar sobre o assunto até segunda ordem.