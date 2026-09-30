Alexander-Arnold fez um retorno espetacular ao time titular da Inglaterra durante um confronto crucial da Liga das Nações contra a República Tcheca. O lateral-direito do Real Madrid deu uma assistência sublime para Gordon abrir o placar em Praga. A Inglaterra chegou em busca de uma resposta após a frustrante derrota por 3 a 2 para a atual campeã da Copa do Mundo, a Espanha, em Wembley.

Tuchel deu a Alexander-Arnold sua primeira chance como titular desde outubro de 2024, quando atuou como lateral-esquerdo sob o comando do técnico interino Lee Carsley em uma vitória sobre a Finlândia. Aos 27 anos, ele se tornou o nono lateral-direito diferente utilizado por Tuchel em 24 jogos. Apesar de preterições anteriores, incluindo ter ficado fora da convocação recente para a Copa do Mundo, Alexander-Arnold aproveitou essa rara oportunidade para impressionar seu treinador.