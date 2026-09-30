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'Assistência excelente': Thomas Tuchel elogia Trent Alexander-Arnold após estrela do Real Madrid brilhar em aguardado retorno à Inglaterra
Estrela que retorna deixa sua marca
Alexander-Arnold fez um retorno espetacular ao time titular da Inglaterra durante um confronto crucial da Liga das Nações contra a República Tcheca. O lateral-direito do Real Madrid deu uma assistência sublime para Gordon abrir o placar em Praga. A Inglaterra chegou em busca de uma resposta após a frustrante derrota por 3 a 2 para a atual campeã da Copa do Mundo, a Espanha, em Wembley.
Tuchel deu a Alexander-Arnold sua primeira chance como titular desde outubro de 2024, quando atuou como lateral-esquerdo sob o comando do técnico interino Lee Carsley em uma vitória sobre a Finlândia. Aos 27 anos, ele se tornou o nono lateral-direito diferente utilizado por Tuchel em 24 jogos. Apesar de preterições anteriores, incluindo ter ficado fora da convocação recente para a Copa do Mundo, Alexander-Arnold aproveitou essa rara oportunidade para impressionar seu treinador.
- Getty Images Sport
Provando um ponto em Praga
A Inglaterra dominou a posse de bola, mas inicialmente teve dificuldade para furar a teimosa defesa da República Tcheca. Os donos da casa ficaram com dez jogadores logo aos 25 minutos, quando Pavel Sulc recebeu cartão vermelho por uma entrada temerária em Elliot Anderson.
Dois minutos após o início do segundo tempo, a estrela do Madrid proporcionou um momento de pura magia. Depois de voltar para recuperar a posse, ele cruzou de direita com perfeição, a bola passou por três defensores e encontrou Gordon, que finalizou com uma cabeçada certeira se curvando.
Tuchel foi rápido em elogiar a contribuição vital de seu defensor. O treinador alemão disse à BBC Radio 5 Live: "Ele foi muito bem. Deu uma assistência excelente. No geral, como todos, foi profissional, teve uma atitude exemplar e uma ação decisiva."
Ajustes táticos destravam Alexander-Arnold
Alexander-Arnold já havia sinalizado sua intenção com uma corrida de 64 metros para apoiar o ataque momentos antes do gol. Sua capacidade criativa única continua sendo seu maior trunfo, ainda que as dúvidas sobre sua solidez defensiva permaneçam em segundo plano. Tuchel reconheceu que uma sutil mudança tática ajudou a explorar o alcance de passe do ex-astro do Liverpool.
"Nunca duvidamos que ele pode produzir esse tipo de assistência", acrescentou Tuchel. "A posição mais recuada no segundo tempo combinou mais com ele do que a posição mais adiantada no primeiro tempo.
"No geral, acho que tivemos uma atuação boa e profissional. Claro, o cartão vermelho, especialmente um cartão vermelho cedo, tem uma influência muito grande no jogo. Isso às vezes torna a tarefa um pouco mais complicada psicologicamente."
- AFP
Conquistando uma vaga permanente entre os titulares
Depois de demonstrar suas qualidades sob o comando de Tuchel, ele agora espera voltar a atuar quando a Inglaterra enfrentar a Croácia no sábado. A Inglaterra precisa vencer essa partida para manter vivas as esperanças de chegar à fase eliminatória da Liga das Nações, já que atualmente está empatada com a Croácia com três pontos.
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