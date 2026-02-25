Traduzido por
ASSISTA: Weston McKennie, da seleção americana, marca um gol impressionante que empata o jogo, mas a Juventus, com 10 jogadores, perde para o Galatasaray na Liga dos Campeões
O que aconteceu
A Juventus cavou um buraco bastante profundo na primeira partida na Turquia, perdendo por 5 a 2, o que lhe deixou muito trabalho a fazer na segunda partida, na quarta-feira. Felizmente para eles, a partida seria disputada em Turim, mas a recuperação não foi nada fácil.
Depois que Manuel Locatelli marcou um pênalti, o zagueiro Lloyd Kelly foi expulso com um cartão vermelho direto apenas três minutos após o início do segundo tempo. No entanto, a Juventus jogou melhor a partir daí, com Arturo Gatti marcando aos 70 minutos para diminuir a diferença para um gol.
A Juve conseguiu o empate com um gol de McKennie, seu quarto nesta edição da Liga dos Campeões. O astro americano conseguiu cabecear para o gol após assistência de Teun Koopmeiners, empatando a partida no placar agregado, com as chances contra o time italiano. Mas isso foi o melhor que a Juve conseguiu, já que gols de Victor Osimhen e Baris Alper Yilmaz aos 111 e 119 minutos, respectivamente, encerraram sua campanha na Liga dos Campeões.
A impressionante campanha de McKennie na UCL
Quarta-feira foi outro grande momento para McKennie, mas isso não é novidade para o americano. O meio-campista está em excelente forma na Juve há meses, e o gol de quarta-feira foi apenas a mais recente grande finalização de McKennie.
Na Liga dos Campeões, ele marcou três gols em três jogos na fase de grupos, todos na vitória da Juve. Depois, veio o gol de empate na quarta-feira, quando a Juventus mais precisava dele. No campeonato, McKennie também contribuiu com quatro gols e quatro assistências, sendo que três desses gols e duas dessas assistências foram marcados desde o início de 2026.
O que vem a seguir?
Não há muito descanso para McKennie, já que a Juventus se prepara para um confronto crucial da Série A neste fim de semana. Atualmente em quinto lugar, a Juve enfrentará a Roma, quarta colocada, no domingo.