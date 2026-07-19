A final entre Espanha e Argentina teve quase 50 faltas naquela tarde, com a Albiceleste recebendo quatro cartões amarelos e o craque Enzo Fernández sendo expulso nos últimos segundos da prorrogação. Isso mostra o quão físico foi o jogo, que muitas vezes trocou o espetáculo pela brutalidade em campo.

Após o apito final, vários jogadores argentinos correram para confrontar os adversários, antes que Scaloni interviesse para impedir que sua equipe intensificasse as brigas.