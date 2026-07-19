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ASSISTA: Os ânimos se exaltam quando o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, é obrigado a conter uma briga após a Espanha garantir sua primeira vitória na Copa do Mundo em 16 anos
- AFP
Uma partida polêmica desde o início
A final entre Espanha e Argentina teve quase 50 faltas naquela tarde, com a Albiceleste recebendo quatro cartões amarelos e Enzo Fernández sendo expulso nos últimos segundos do tempo adicional do segundo tempo. Isso mostra o quão físico foi o jogo, que muitas vezes trocou o espetáculo pela brutalidade em campo.
A Espanha acabou vencendo a partida por 1 a 0 na prorrogação, com Ferran Torres marcando o gol da vitória. Após o apito final, vários jogadores argentinos correram para confrontar os adversários, antes que Scaloni interviesse para impedir que sua equipe intensificasse as brigas.
- Getty Images Sport
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Logo após o término da partida, começou uma briga generalizada em campo.
Aqui está outra perspectiva.
- AFP
Motivo para ficar frustrado
O estilo de jogo agressivo da Argentina não resultou em avanços ofensivos para a equipe de Scaloni. A equipe ficou 105 minutos sem dar um único chute a gol e terminou os 120 minutos com dois chutes — nenhum deles no alvo. Além disso, registrou apenas oito toques na área da Espanha durante toda a partida.
A “La Roja”, por outro lado, teve 20 chutes — 12 no alvo — e 31 toques na área adversária.
- Getty Images Sport
E agora, o que vem a seguir?
É hora de comemorar para a Espanha, que conquista seu primeiro título da Copa do Mundo desde 2010. Para a Argentina, permanecem as dúvidas sobre se o ícone Lionel Messi continuará jogando pela seleção nacional.
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