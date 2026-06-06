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ASSISTA: O lateral-esquerdo da seleção americana, Antonee “Jedi” Robinson, marca um golaço de tirar o fôlego contra a Alemanha no último amistoso antes da Copa do Mundo Estados Unidos x Alemanha Estados Unidos Alemanha Amistosos A. Robinson

Antonee Robinson conquistou reputação como um dos melhores laterais-esquerdos da Premier League, mas o zagueiro da seleção americana mostrou que pode ser igualmente perigoso no outro lado do campo. Robinson mandou uma bomba que passou voando pelo goleiro alemão Oliver Baumann, empatando o jogo em 1 a 1 para os americanos — e, de alguma forma, sua comemoração pode ter sido ainda melhor.