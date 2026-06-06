Os EUA tiveram um início vacilante, sofrendo um gol de Kai Havertz logo nos dois primeiros minutos devido a uma falha defensiva em uma jogada ensaiada. Mas a equipe de Mauricio Pochettino reagiu bem, ganhando impulso ao longo do restante do primeiro tempo. Em seguida, Robinson marcou um gol histórico contra a Alemanha.
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ASSISTA: O lateral-esquerdo da seleção americana, Antonee “Jedi” Robinson, marca um golaço de tirar o fôlego contra a Alemanha no último amistoso antes da Copa do Mundo
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Veja aqui várias imagens do gol de Robinson:
Uma celebração igualmente impressionante
Robinson claramente gostou muito dessa.
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Estatísticas gerais de Jedi na Seleção Masculina dos EUA
Este foi o quinto gol de Robinson na seleção americana, com o craque do Fulham somando 54 partidas pela seleção. O jogador internacional dos EUA, nascido na Inglaterra, igualou agora também seu total de gols pelo clube, tendo marcado cinco gols em 317 partidas pelo Everton, Bolton, Wigan e Fulham.