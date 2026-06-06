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Antonee Robinson, USMNTGetty

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ASSISTA: O lateral-esquerdo da seleção americana, Antonee “Jedi” Robinson, marca um golaço de tirar o fôlego contra a Alemanha no último amistoso antes da Copa do Mundo

Estados Unidos x Alemanha
Estados Unidos
Alemanha
Amistosos
A. Robinson

Antonee Robinson conquistou reputação como um dos melhores laterais-esquerdos da Premier League, mas o zagueiro da seleção americana mostrou que pode ser igualmente perigoso no outro lado do campo. Robinson mandou uma bomba que passou voando pelo goleiro alemão Oliver Baumann, empatando o jogo em 1 a 1 para os americanos — e, de alguma forma, sua comemoração pode ter sido ainda melhor.

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    Os EUA tiveram um início vacilante, sofrendo um gol de Kai Havertz logo nos dois primeiros minutos devido a uma falha defensiva em uma jogada ensaiada. Mas a equipe de Mauricio Pochettino reagiu bem, ganhando impulso ao longo do restante do primeiro tempo. Em seguida, Robinson marcou um gol histórico contra a Alemanha.

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    Veja aqui várias imagens do gol de Robinson:



  • Uma celebração igualmente impressionante

    Robinson claramente gostou muito dessa.



  • Antonee Robinson Fulham 2025-26Getty

    Estatísticas gerais de Jedi na Seleção Masculina dos EUA

    Este foi o quinto gol de Robinson na seleção americana, com o craque do Fulham somando 54 partidas pela seleção. O jogador internacional dos EUA, nascido na Inglaterra, igualou agora também seu total de gols pelo clube, tendo marcado cinco gols em 317 partidas pelo Everton, Bolton, Wigan e Fulham.

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